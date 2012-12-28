Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
Погода в Липецке
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50 минут назад
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В Липецкой области дожди, грозы и до +21
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона, центр которого с востока Центрального Черноземья постепенно переместится на Поволжье – сохранится дождливая погода, в отдельных районах прогремит гроза, порывы ветра местами будут достигать 17 м/сек.
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