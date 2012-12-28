В Липецкой области дожди, грозы и до +21

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона, центр которого с востока Центрального Черноземья постепенно переместится на Поволжье – сохранится дождливая погода, в отдельных районах прогремит гроза, порывы ветра местами будут достигать 17 м/сек.

Среднесуточные температуры воздуха составят 13-16 градусов тепла, что на 2-4 градусов ниже нормы. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, Ночью местами небольшие, а днем небольшие, местами умеренные дожди, местами прогремят грозы, ночью и утром местами туман. Ветер западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +6 до +11 градусов, днем – от +16 до +21 градусов. В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем – от +18 до +20 градусов. День 14 июня стал самым теплым в Липецке в 1998 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 6 градусов тепла.