Подросток попал под колеса «Вольво» на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина

13-летний мальчик госпитализирован.



Вечером 22 февраля около 21.20 у дома № 10 по улице Неделина под автомобиль «Вольво», которым управлял 32-летний мужчина попал 13-летний подросток.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, подросток нарушил правила перехода улицы..Мальчик госпитализирован с травмами различной степени тяжести.