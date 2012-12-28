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Общество
Две «Лады Гранты» столкнулись на улице Циолковского: госпитализирована женщина
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Подросток попал под колеса «Вольво» на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина
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Подросток попал под колеса «Вольво» на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина

13-летний мальчик госпитализирован.

Вечером 22 февраля около 21.20 у дома № 10 по улице Неделина под автомобиль «Вольво», которым управлял 32-летний мужчина попал 13-летний подросток.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, подросток нарушил правила перехода улицы..

Мальчик госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
ДТП
Вольво
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Дежавю
35 минут назад
Потому что светоыор там дурацкий, светит всего лишь 17 секунд, а тот наверняка через весь перекрёсток бежал, а водила нёсся, как и многие. Вообще очень часто водилы не хотят ждать, пока пешеход закончит на свой сигнал перейти.
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Да
37 минут назад
Подростки курят электронные сигареты, ругаются матом,нарушают ПДД и т.д ., родители воспитывайте детей
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Правда
39 минут назад
Родители учите детей ПДД,правила поведения в общественных местах
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Лиза
50 минут назад
Пусть штрафуют родителей подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте, за то что не научили своего ребёнка переходить дорогу правильно, не одному же водителю отвечать.
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МАЛИНА ШИП
51 минуту назад
Скорейшего выздоровления! И больше не нарушай
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