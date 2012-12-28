Липецкая вечЁрка: воспитательница воровала у спящих малышей, запрет на снос бани и новое отключение тепла
23 февраля в Липецке: мужчины дарят более дорогие подарки защитникам Отечества, чем женщины
23 февраля в Липецке: мужчины дарят более дорогие подарки защитникам Отечества, чем женщины
Липецкая вечЁрка: воспитательница воровала у спящих малышей, запрет на снос бани и новое отключение тепла
Происшествия
580
сегодня, 18:31
5
Подросток попал под колеса «Вольво» на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина
13-летний мальчик госпитализирован.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, подросток нарушил правила перехода улицы..
Мальчик госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
0
2
2
1
0
Комментарии (5)