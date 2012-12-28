Липецкая вечЁрка: задержание в центре города, пострадавший от собаки и что там с Октябрьским мостом

Сегодня, 21 февраля, полицейские показали видео спецоперации по задержанию поджигателей, на улице Кузнечной ищут опасную собаку, и мэр Евгения Уваркина рассказала, когда начнется строительство нового моста через Воронеж.