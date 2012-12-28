В Липецке снова расторгнут контракт на отлов бродячих собак и начат поиск нового подрядчика
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Липецкая вечЁрка: задержание в центре города, пострадавший от собаки и что там с Октябрьским мостом
Общество
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10 минут назад
Липецкая вечЁрка: задержание в центре города, пострадавший от собаки и что там с Октябрьским мостом
Сегодня, 21 февраля, полицейские показали видео спецоперации по задержанию поджигателей, на улице Кузнечной ищут опасную собаку, и мэр Евгения Уваркина рассказала, когда начнется строительство нового моста через Воронеж.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Комментаторов очень заинтересовало, почему из-за двух поджигателей устроили спецоперацию. В полиции пояснений не дали.
— Как-то слишком активно ловили безобидного поджигателя авто. Обычно органам плевать на такое расследование, а тут аж такое задержание прям. Автомобиль, видимо, был не простого люда или организации. — предположил адекватный житель.
— Могли просто повесткой вызвать в отдел поджигателя! Но это не круто! — ответил Ученый из училища.
— В цивилизованных странах пристрелили бы при задержании, — считает Юрист.
— Может, это Липецкий драматический театр репетировал какую сцену? У нас ещё кукольный театр есть! — съязвили Липецкие басни.
И снова новость о нападении собак. На улице Кузнечной крупный пес искусал липчанину ноги. Мужчине потребовалась медицинская помощь. Собаку пока не нашли.
— Нефиг махать руками и ногами! Просто так собака одна никогда не нападет! — считает Я.
— А вам не приходило в голову, что собака может оказаться бешеной, и в таком случае даже не надо махать руками и ногами перед ней, чтобы она вас покусала? — ответила ему Анна.
— Как жертва укусов, могу сказать, что ваш комментарии полный бред! Собаки подкрадываются и кусать могут молча, — добавили Насмешили.
Между тем, управление главного смотрителя объявило очередные торги на подряд по отлову безнадзоных животных. Начальная цена контракта почти пять миллионов рублей. Поиски подрядчика пришлось начать потому, что с предыдущим — ООО «Ристэмстрой-Л», договор был расторгнут всего через два месяца работы. На представленных «Ристэмстрой-Л» заказчику роликах не было понятно, что за собаки отловлены, есть ли на них бирки или нет. Акты выполненных работ компании не оплатили.
Пока мэрия не найдет нового подрядчика, отловом животных займется ИП Фомина.
— А кто займётся отловом агрессивных прохожих? — неожиданно поинтересовалась Animal planet.
В первый день лета должно закончиться проектирование новой ветки Октябрьского моста. Об этом сегодня GOROD48 сообщила мэр Евгения Уваркина подтвердив, что планы на строительство нового моста с четырехполосным дорожным полотном и трамвайными путями остаются неизменными.
После того как будет утвержден проект и станет известно, в какие деньги обойдется строительство (уже сейчас ясно, что дело это дорогостоящее) начнется поиск финансирования. В городском бюджете на мост отложены только 600 миллионов рублей, которые ранее хотели направить на реконструкцию улицы Папина.
А на горбатом мосту помимо реконструкции проведут археологические изыскания. Управление строительства Липецка объявило торги на лот стоимостью почти миллион рублей. За эти деньги победитель должен время реконструкции моста провести исследования, описать все находки и составить историческую справку.
«В этом месте возможны самые неожиданные находки вплоть до Петровской эпохи», предположил краевед Александр Клоков.
— По всему городу раскопки круглый год, это они оказывается золото ищут? — спросил Аноним.
И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня ночью в Липецке столбики термометров опустятся не ниже -7 градусов, а днем температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов.
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