В Липецке снова расторгнут контракт на отлов бродячих собак и начат поиск нового подрядчика
Под видом соцработницы 61-летняя женщина меняла билеты «Банка приколов» на настоящие деньги
Погода в Липецке
284
сегодня, 17:38
Весна укрепляет позиции: в Липецкой области до +1
22 и 23 февраля к Липецкой области приблизится очередной атмосферный фронт с запада, который принесет небольшие осадки преимущественно в виде снега. 24 февраля атмосферное давление в регионе начнет расти, осадки прекратятся.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 февраля в Липецкой области облачно, ночью местами, днем повсеместно пройдет небольшой снег. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью — от -3 до -8, днем — от -4 до +1 градусов.
В Липецке облачно, небольшой снег. Ночью на улице — от -5 до -7, днем — от -1 до -3 градусов.
День 22 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 34 градуса мороза.
0
0
0
1
0
Комментарии