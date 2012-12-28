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сегодня, 17:38

Весна укрепляет позиции: в Липецкой области до +1

22 и 23 февраля к Липецкой области приблизится очередной атмосферный фронт с запада, который принесет небольшие осадки преимущественно в виде снега. 24 февраля атмосферное давление в регионе начнет расти, осадки прекратятся. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 февраля – 2-4 градусов мороза, что на 3 градуса выше климатической нормы, 23 и 24 февраля — 0-1 градуса мороза, что на пять градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 февраля в Липецкой области облачно, ночью местами, днем повсеместно пройдет небольшой снег. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью — от -3 до -8, днем — от -4 до +1 градусов. 

В Липецке облачно, небольшой снег. Ночью на улице — от -5 до -7, днем — от -1 до -3 градусов.

День 22 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 34 градуса мороза. 
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