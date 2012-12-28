Полицейские скрутили в центре Липецка поджигателя

Двое мужчин подожгли автомобиль.

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Оперативники уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии задержали двух мужчин подозреваемых в умышленном уничтожении чужого имущества. По данным следствия, 30-летний и 21-летниий жители Липецка облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли автомобиль «Форд Фиеста», принадлежащий организации.«Следователем отдела ОМВД России по Липецкому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».Мотивы совершения противоправного деяния будут установлены следствием в рамках расследования уголовного дела», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.