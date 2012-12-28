Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Следователи просят откликнуться девушек, пострадавших от развратных действий
Происшествия
60-летний усманец заманил 11-летнюю девочку в свою квартиру сладостями
Происшествия
«Опель» опрокинулся на «Хендай»
Общество
В Липецке на непроходимой дороге снова застряла скорая
Общество
Минфин забрал у Липецка дорожную дотацию в 387 миллионов рублей
Общество
«Ледоход» в Студенческом городке – из-за порыва на сетях «РВК-Липецк»
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Наркокурьера настигла Карма: служебная собака унюхала в такси три килограмма синтетики
Происшествия
60-летний житель области выслушал приговор за сексуальное преступление против ребенка
Происшествия
На кресло главы Тербунского района претендуют бывший полицейский и действующий чиновник
Политика
Читать все
«Опель» опрокинулся на «Хендай»
Общество
Продажа профилактория и бани в Военном городке принесли бюджету Липецка 44,3 миллиона рублей
Общество
Минфин забрал у Липецка дорожную дотацию в 387 миллионов рублей
Общество
Липецкая вечЁрка: застрявшая «скорая, приговор насильнику и «ледоход» на улице
Общество
Ельчанка получила водительские права с помощью липового медзаключения
Происшествия
Сегодня в Липецке: выставка древностей и кому в городе готовы платить по 300 тысяч рублей
Общество
В Ельце семейная пара приговорена к серьёзным срокам за наркотики
Происшествия
«Металлург» продал футболиста за рекордные деньги в истории клуба
Спорт
Полицейские скрутили в центре Липецка поджигателя
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
539
29 минут назад

Полицейские скрутили в центре Липецка поджигателя

Двое мужчин подожгли автомобиль. 

Оперативники уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии задержали двух мужчин подозреваемых в умышленном уничтожении чужого имущества. По данным следствия, 30-летний и 21-летниий жители Липецка облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли автомобиль «Форд Фиеста», принадлежащий организации.

«Следователем отдела ОМВД России по Липецкому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Мотивы совершения противоправного деяния будут установлены следствием в рамках расследования уголовного дела», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
поджог
0
0
0
3
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru