Продажа профилактория и бани в Военном городке принесли бюджету Липецка 44,3 миллиона рублей
Происшествия
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29 минут назад
Полицейские скрутили в центре Липецка поджигателя
Двое мужчин подожгли автомобиль.
«Следователем отдела ОМВД России по Липецкому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Мотивы совершения противоправного деяния будут установлены следствием в рамках расследования уголовного дела», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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