Даже после турецкого ливня у «Металлурга» не прошла «засуха»

Моментов в очередном спарринге было предостаточно, но мяч в ворота не шёл.





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Липецкий «Металлург» на сборе в Турции сыграл вничью в контрольном матче с омским «Иртышом» - 0:0.Соперники в осенней части сезона заняли 8-е место в подгруппе «Золото» второй лиги и выбыли в «Серебро». «Металлург», напомним, проделал противоположный путь и завоевал право выступать в «Золоте».Недавно президентом «Иртыша» был назначен самый известный воспитанник омского футбола 40-летний Дмитрий Сычёв, «бронзовый» призёр Евро-2008 и участник чемпионата мира-2002. Правда, на Средиземноморское побережье вместе с командой он не приехал. Как пояснили GOROD48 в пресс-службе «Иртыша» Сычёв сейчас вникает в футбольные дела в Омске.Зато на месте другая легенда – 65-летний главный тренер Валерий Петраков, идол болельщиков столичного «Торпедо», экс-наставник торпедовцев, ФК «Москва», «Томи».Проведение матча до последнего момента было под вопросом. Два дня Анталью буквально смывали дожди, но минут за 15 до игры дождь прекратился.Стоит отметить дренажную систему поля в Турции: она мгновенно впитала лишнюю влагу и газон был хоть и немного влажным, но словно бы и не было никакого разгула стихии.В первом тайме команды создали по два стопроцентных момента. На 13-й минуте форвард «Иртыша» Илья Карпук, перебравшийся зимой из «Челябинска», убегал к воротам Александра Кобзева но не попал в дальний угол.В середине тайма он был ещё ближе к голу, но после розыгрыша штрафного удар приняла на себя штанга.У липчан стоит отметить удар с линии штрафной Артура Арустамяна, после которого голкипер Владислав Полетаев в прыжке перевёл мяч на угловой и момент единственного вышедшего в стартовом составе игрока на просмотре Даниила Тюменцева. В день матча он отмечал 27-летие и едва не отпраздновал забитым голом: подобрав мяч на границе штрафной, убрал защитника и мощно пальнул в нижний угол – чуть неточно.Можно ещё вспомнить активную игру в атаке Артура Максимчука и эпизод, когда Артур Аруастамян перехватил мяч и вдвоём с Денисом Сёминым выходил на одного защитника соперников, но крайне неудачно распорядился мячом.Во втором тайме тренеры сделали серию замен: Петраков вообще выпустил разом 9 новых футболистов, оставив в строю лишь двух центральных защитников.Наставник липчан Сергей Машнин тоже подверг состав ротации, моментов стало меньше. Но забить всё равно могли обе команды. Немного мимо «девятки» направил мяч издали лучший бомбардир «сталеваров» Денис Сёмин, экс-футболист сборной России Максим Григорьев мастерски вывел Илью Глебова практически один на один с голкипером, но нападающий не смог зацепиться за мяч.В конце игры липчан выручил вышедший на замену вратарь Дмитрий Вялов, среагировав на плотный удар соперника. Дмитрий пояснил GOROD48, что кручёный мяч сильно вильнул в сторону перед ним и отбить его было не так просто. Но голкипер справился.В целом, обе команды продемонстрировали неплохую игру, но тревожит то, что «Металлург» уже в 4-м матче на сборах в Лооо и Турции уходит с поля без гола.- На мой взгляд, у нас было больше шансов забить, чем у соперника, но мяч упорно не хочет идти в ворота, - прокомментировал результат Сергей Машнин, - Завтра всю вечернюю тренировку посвятим реализации моментов. Хоть в пустые ворота, хоть как, но надо забить! Сдвинуть дело с мертвой точки.Защитник «Металлурга» Иван Лапшов зимой перешёл в команду именно из Иртыша. Он признал, что матч был для него принципиальным, но хотел бы другого счёта.- Пусть я и защитник, для меня главное – наши ворота на замке, но лучше бы матч завершился – 1:1 или 2:2. «Сухая» серия в атаке уже нас самих напрягает.22 февраля у «Металлурга» намечен спарринг с ивановским «Текстильщиком». Кроме того, тренеры хотят сыграть ещё и 18 февраля, соперника пока ищут.Домой футболисты отправятся 23 февраля, а рестарт в чемпионате намечен на 3 марта. «Металлург» в этот день примет дома «Муром».