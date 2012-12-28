На девяти главных улицах Липецка могут ограничить скорость до 40 км/ч

Речь идет об улицах Московской, Катукова, Космонавтов, Циолковского, Папина, Неделина, Студеновской, Первомайской и проспекте Мира.

Неожиданное предложение прозвучало сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета: ограничить скорость движения транспорта до 40-60 км/ч на улицах Папина, Неделина, Студеновской, Первомайской и проспекте Мира и до 60 км/ч — на улицах Московской, Катукова, Космонавтов и Циолковского. По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройство мэрии Павла Звонарева, на этих улицах — самая большая аварийность, и это несмотря на их насыщенность светофорами и фото-видеокамерами фиксации нарушений ПДД. Потому лучшим способом сокращения аварийности стало бы ограничение скорости движения. «Правда, делать это надо аккуратно во избежание негатива со стороны граждан».Депутат Игорь Подзоров согласился с тем, что в Липецке есть нарушители Правил дорожного движения, но выразил сомнение в необходимости ограничений в 40 или даже в 60 километров в час. Он заметил, что существующая система организации дорожного движения и без того не позволяет ехать с большей скоростью:— Притчей во языцех уже стали трамвайные переезды через дороги. Ни один из них не находится в уровне асфальта. В таких местах водители не едут, а крадутся, так как ни на одном таком переезде рельсы не уложены вровень с дорожным покрытием.— Но как раз в таких местах нет ДТП с тяжелыми последствиями, — то ли пошутил, то ли сказал всерьез председатель департамента.— Так давайте распространим эту практику на весь город! — бросил ответную реплику кто-то из депутатов под смех коллег.Если серьезно, то такие переезды в порядок приведет концессионер, который активно модернизирует существующую трамвайную сеть.Еще одна претензия металлурга Игоря Подзорова — состояние дорог, которыми пользуются сотрудники НЛМК и все, кто работает в Левобережье:— Снегопады давно прошли, а дороги в городе до сих пор заужены из-за отвалов. Улица Металлургов, например. На ней для проезда свободы полторы полосы. С проспекта Мира только на прошлой неделе убрали снег. Но проезд там ограничивают семь светофоров, часть которых — вызывные. Утром, по пути в две школы, кнопки постоянно нажимают дети. Поэтому на работу на НЛМК от Петровского моста люди едут по полчаса. Приглашаю вас проехаться со мной утром!Игоря Подзорова поддержали депутат Алексей Харин и председатель комиссии, первый вице-спикер Борис Понаморев. По их словам, нужны какие-то меры по организации дорожного движения в районе гостиницы «Лагуны»: по утрам там возникает пробка да и ДТП — не редкость.Павел Звонарев согласился с тем, что в часы пик на проспекте Мира возникают заторы. Но в другое-то время транспорт едет без помех! «Конкретных решений по развязке у «Лагуны» пока нет. Весной нанесем на дороги разметку, что снизит накал».По статистике ГИБДД, в прошлом году в Липецке несколько сократилось число аварий, однако в них пострадало куда больше их участников. Так, число пострадавших в ДТП увеличилось на 100 человек. Число погибших выросло с 19 до 32 человек. Например, в 199 случаях машины сбивали пешеходов и велосипедистов.По итогам 2022 года в мэрии определили пять очагов концентрации ДТП. В прошлом году в этих местах были выполнены работы по обеспечению безопасности дорожного движения. На площади Танкистов появилась разметка, по новому стала функционировать выделенная полоса для поворота на проспект Победы (без заезда на кольцевую развязку) с Октябрьского моста. На улице Гагарина в районе остановки «Улица Титова» на пешеходном переходе установили светофор. В районе дома № 4а по улице Ленина на пешеходном переходе обустроили трапециевидную искусственную дорожную неровность. В районе дома № 21б по улице Водопьянова появились лежачий полицейский и дополнительное освещение. В районе пешеходного перехода у дома № 4 на Театральной площади ограничили скорость движения до 40 км/ч, установили дополнительное освещение с проекционной разметкой. Также в прошлом году в Липецке появились 16 новых светофорных объектов, обустроили 76 искусственных неровностей, ввели запрет остановок транспорта на девяти улицах: Стаханова, Катукова, Московской, Белянского, Политехнической, Кривенкова, 8 Марта, Горького, Фрунзе. В планах этого года — запретить парковку вдоль улицы Хренникова в «Елецком».