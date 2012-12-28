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Общество
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сегодня, 08:09
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Гейзер на Московской: от тепла отключены 79 жилых домов
В результате случившегося поздно вечером 12 февраля порыва теплосети на улице Московской отключены от тепла 80 жилых домов, три школы и два детских сада. Перекрыта одна полоса улицы Московской.
Ул. Московская, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 101а, 117, 111, 115, 119, 121, 149, 141, 151, 149б, 143, 137, 135, 139, 147, 153, 157, 161, 133, 129, 131
Ул. Кувшинова, 2, 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5, 3, 1, 5б
Ул. Полиграфическая, 12, 10, 8, 8а, 6, 4
Ул. Бехтеева, 7, 5, 9, 3, 1, 6
Ул. Белянского, 2, 4, 6, 10, 12, 8, 14, 16, 18
Ул. Замятина, 1, 1б, 2, 1а, 3, 4, 5, 4б, 4а
Ул. Славянова, 1, 2, 3
Ул. Политехническая, 1, 9, 11, 13, 9а, 15, 1, 3, 5.
— По состоянию на 07:40 ремонтные работы находятся в завершающей стадии — мы уже приступили к замене участка трубопровода. Ориентировочное время окончания работ 11:00. После этого мы приступим к заполнению сетей теплоносителем. В районе 13:00 режим будет полностью восстановлен.
Около 08:00 микрорайон «Университетский» будет переподключен на резервную схему теплоснабжения. Таким образом до окончания работ подача теплоносителя будет ограничена только для домов, расположенных в 19-м микрорайоне, — сообщили в «Квадре».
На время ремонта перекрыта одна из полос улицы Московской у остановки «Технический университет».
По данным мэра Липецка Евгении Уваркиной, в помещениях школ (№29, 59, 65) и детских садов (№29, 59), попавших под отключение, температура соответствует нормам, поэтому департамент образования решил не прерывать занятия.
«Но я напоминаю, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, в школах по желанию вводится дистанционное обучение. Для всех, кто останется сегодня дома, будут организованы занятия в удаленном формате. Тоже самое касается и садиков. Дорогие родители, если есть возможность, можете оставить детей дома», — написала мэр в своем Telegram-канале.
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