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сегодня, 08:09
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Гейзер на Московской: от тепла отключены 79 жилых домов

В результате случившегося поздно вечером 12 февраля порыва теплосети на улице Московской отключены от тепла 80 жилых домов, три школы и два детских сада. Перекрыта одна полоса улицы Московской.

Около полуночи 12 февраля на улице Московской у остановки «Технический университет» лопнула теплосеть диаметром 530 мм. Как сообщает компания «Квадра» на время ремонта ограничена подача тепла по следующим адресам:

Ул. Московская, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 101а, 117, 111, 115, 119, 121, 149, 141, 151, 149б, 143, 137, 135, 139, 147, 153, 157, 161, 133, 129, 131
Ул. Кувшинова, 2, 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5, 3, 1, 5б
Ул. Полиграфическая, 12, 10, 8, 8а, 6, 4
Ул. Бехтеева, 7, 5, 9, 3, 1, 6
Ул. Белянского, 2, 4, 6, 10, 12, 8, 14, 16, 18
Ул. Замятина, 1, 1б, 2, 1а, 3, 4, 5, 4б, 4а
Ул. Славянова, 1, 2, 3
Ул. Политехническая, 1, 9, 11, 13, 9а, 15, 1, 3, 5.

— По состоянию на 07:40 ремонтные работы находятся в завершающей стадии — мы уже приступили к замене участка трубопровода. Ориентировочное время окончания работ 11:00. После этого мы приступим к заполнению сетей теплоносителем. В районе 13:00 режим будет полностью восстановлен. 

Около 08:00 микрорайон «Университетский» будет переподключен на резервную схему теплоснабжения. Таким образом до окончания работ подача теплоносителя будет ограничена только для домов, расположенных в 19-м микрорайоне, — сообщили в «Квадре».

На время ремонта перекрыта одна из полос улицы Московской у остановки «Технический университет».

По данным мэра Липецка Евгении Уваркиной, в помещениях школ (№29, 59, 65) и детских садов (№29, 59), попавших под отключение, температура соответствует нормам, поэтому департамент образования решил не прерывать занятия.

«Но я напоминаю, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, в школах по желанию вводится дистанционное обучение. Для всех, кто останется сегодня дома, будут организованы занятия в удаленном формате. Тоже самое касается и садиков. Дорогие родители, если есть возможность, можете оставить детей дома», —  написала мэр в своем Telegram-канале.
коммунальная авария
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Комментарии (31)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанка
11 минут назад
Покажите это Марату * , который восхищался, что Липецкая область-это прорыв в сфере ЖКХ. Он даже не представляет насколько был прав))))))
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Ирина
24 минуты назад
Где отопление???????????????Что за жесть бесконечная??????????????
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Стрекозень
31 минуту назад
Лето красное пропела, оглянуться не успела
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Липецкие басни
45 минут назад
Чему удивлятся, ведь Пипецк город фонтанов, гейзеров и чудовищно-уродливой архитектуры!
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гость
сегодня, 10:45
А они там опять друг друга похвалят? Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку
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Зато
сегодня, 10:41
В Библиотеке показывают Гарри Поттера.
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Мужик с Липецка
сегодня, 10:11
Надо наполнить водой Комсомольский пруд. Может это поможет от прорывов...
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Автопарк
сегодня, 10:01
Раньше один МУП Тепловые сети и к зиме готовил город и проводил отопительный сезон,а теперь целая ,,Квадра" Росатома элементарно сделать свою работу,за которую люди платят немалые деньги,нагло не хотят,прикрываясь кучей юристов.
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Гость
сегодня, 10:26
Квадра Прохорова тоже не могла элементарную работу делать целых восемь лет.
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Главное
сегодня, 09:52
Провести строительство Веселого Лиса!
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С Дачного
сегодня, 09:48
Давно прорыва не было в городе. Целую неделю! Не припомню такого года, чтобы авария на аварии!
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