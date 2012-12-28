Участнице Великой Отечественной войны Марии Мезиной исполнилось 100 лет

Женщина награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.

Участнице Великой Отечественной войны Марии Никитичне Мезиной исполнилось 100 лет.Как сообщает администрация Становлянского муниципального округа, Мария Мезина родилась в Тростном в многодетной крестьянской семье, где было 6 дочерей. Отец умер в 1930-е годы. А мама после раскулачивания жила с детьми на съёмных квартирах. Младшая сестрёнка умерла от голода. Остальные были вынуждены просить милостыню…Семилетняя Мария пошла в первый класс, но окончить его не смогла. Начались холода, а обуви тёплой не было. Три года девочка поступала в школу. Семилетку она окончила с отличием. В мае 1941 года девушка устроилась в Трегубовскую школу пионервожатой. А в июне началась война.По данным Становлянского военного комиссариата, Мария Никитична 1 марта 1943 года была призвана на фронт. Проходила службу в 466-м отдельном батальоне аэродромного обслуживания. Работала в воинской части в должности официантки. Спустя 1,5 года её и других девчат отправили домой.Женщина награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.По возвращении Мария Никитична поступила в Елецкое профтехучилище, стала кружевницей. Училась отлично, получала повышенную стипендию и по 700 граммов хлеба ежедневно. Съедала не всё, экономила, чтобы потом покормить маму.Позже получила распределение в Тростновскую кружевную артель «Скорая коклюшка», где работала до 1996 года. Много раз её артель была победителем соцсоревнований.С супругом Алексеем Семёновичем, участником Великой Отечественной войны, Мария Никитична прожила в браке более 50 лет. Они стали родителями двух дочерей — Валентины и Людмилы. К сожалению, на 82-ом году жизни главы семьи не стало.В свои 100 лет Мария Никитична проявляет интерес к событиям, происходящим в мире, всё помнит. Правда, слышать и видеть стала хуже, но дочь Валентина, которая всегда рядом, рассказывает обо всём. В вековой юбилей в доме дорогого человека собрались все — и дети, и внуки, и правнуки.