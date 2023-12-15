Общество
сегодня, 09:05
В «Елецкий» общественный транспорт не заезжает
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Из-за снегопада общественный транспорт перестал заезжать в район «Елецкий». Об этом сообщает администрация Липецка.
«Автобусы разворачиваются по кольцу и останавливаются напротив ТЦ «Елецкий», — рассказали в мэрии.
Напомним, утром множество жителей района часть дороги на работу преодолевали пешком.
«Автобусы разворачиваются по кольцу и останавливаются напротив ТЦ «Елецкий», — рассказали в мэрии.
Напомним, утром множество жителей района часть дороги на работу преодолевали пешком.
9 1431
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