Общество

сегодня, 09:05

В «Елецкий» общественный транспорт не заезжает

9 1431
#общественный транспорт
2
В «Елецкий» общественный транспорт не заезжает
Из-за снегопада общественный транспорт перестал заезжать в район «Елецкий». Об этом сообщает администрация Липецка. 

«Автобусы разворачиваются по кольцу и останавливаются напротив ТЦ «Елецкий», — рассказали в мэрии.

Напомним, утром множество жителей района часть дороги на работу преодолевали пешком.
9 1431
#общественный транспорт
2

Комментарии (9)

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Житель города

26 минут назад
А как с детьми добираться в садик, с трехлетками, которые в сад на районе не попали, тоже на лыжах???
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самаритянин

29 минут назад
гостья, предлагаю Вам еще трубы гнилые на своем микрорайоне переложить ато расслабились.
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123

46 минут назад
Господи, там идти-то один микрорайон, совсем расслабились. Помню, до запуска первого автобуса, когда Елецкий строился, строители от остановки Университета топали
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За Правду.

58 минут назад
Правдивый, поддерживаю!!!
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Алоизий

58 минут назад
К вопросу о проектировании микрорайонов...
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гостья

сегодня, 09:34
Правдивый, вот именно, виноваты люди. Только люди, которые отвыкли от таких снегопадов или вообще никогда не видели их и которые не могут действовать в данной ситуации. Вместо того, чтобы собраться всем и почистить дороги хотя бы около домов, они оставляют машины на главных дорогах, паркуются на расчищенных дворниками тротуарах, паркуются на расчищенных работниками магазинов площадках для выгрузки. Это же в падлу взять лопату и почистить дворы. Конечно не все такие. Есть все таки адекватные, кто чистит, а не ноет и не жалуется.
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Mikl

сегодня, 09:27
Правильно делают что ходят пешком. Елецкий молодежный район, ребята на лыжах быстрее попадут на работу.
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Правдивый

сегодня, 09:25
Хотелось бы поправить автора, снег не виноват в данной ситуации , были снега и пострашнее . Виноваты тут люди которые не в состоянии решить данную проблему.
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Эхо

сегодня, 09:22
А че случилось то.... Немного снежка выпало... а это только середина декабря.... Снежок может и каждый день подваливать....
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