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Высота снежного покрова в Липецке в два раза выше нормы для середины декабря

12 768
#снегопад #дороги
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Высота снежного покрова в Липецке в два раза выше нормы для середины декабря

Высота снежного покрова достигла 15 сантиментов при норме в семь сантиметров. 

Высота снежного покрова в Липецке по состоянию на шесть утра 13 декабря достигла 15 сантиметров. Но даже синоптики говорят: по ощущениям, снега за последние два дня выпало гораздо больше.

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Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Тоболина, высота снежного покрова в 15 сантиметров —  в два с лишним раза больше нормы на середину декабря: норма составляет семь сантиметров.

По нормам, снежный покров в Липецке обычно устанавливается 1 декабря. А в этом году снежный покров установился в 20-х числах ноября. Затем над городом прошли несколько циклонов, и уже 11 декабря высота снежного покрова достигла семи сантиметров, 12 декабря – 10 сантиметров, 13 декабря — 15 сантиметров.

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В поселке Лев Толстой и в Ельце высота снежного покрова сегодня утром составила 29 сантиметров, в селе Конь-Колодезе — 22 сантиметра.

Сегодня ночью прошёл умеренный снег.
12 768
#снегопад #дороги
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Комментарии (13)

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Хитрый

1 минуту назад
Снага хочу ещё с метр ! Снегоход на полном ходу! Жду выходных!!!
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Триотлон

5 минут назад
Это ужас, второй день опаздываю на работу. 28 не ходит от слова совсем. 8 просто друг за другом, такси 300 р тоже не берет заказы. На вертале добраться?
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Депутат

6 минут назад
Алкан лтз, правильно! Если всех начальничков перевести на казарменное положение, то сколько только одного бензина съэкономится на персональных "Камри"
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Алкан лтз

25 минут назад
Народ хватит ныть! Нужно везде искать плюсы и позитивчик! Нужно просто больше работать на своих местах! А не сидеть в пробках! Отработал день! На работе лег выспался ночь утром встал ты опять на работе не куда ехать не надо все норм заворил кофейку! Наступил выходной тогда поехал домой!
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123

26 минут назад
Никогда такого не было и вот опять!
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Танюшка

31 минуту назад
На что уходят наши налоги и платежи в управляющие компании и всякие РВЦ? Когда наведете элементарный порядок в городе???
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Рита

37 минут назад
Когда будут чистить ул. Шевченко. Второй день не могу отвезти ребенка в поликлинику с подтвержденной пневмонией… все выезды заблокированы. Мэр ау? Вы где?
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Sai

38 минут назад
Кто это норму установил? Да, а природа об этом не знала! Да и вообще природе наплевать на нашу мерию.
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Лиза

38 минут назад
Я сегодня утром прочищала дорожку от подъезда мусорным совочком (лопаты у меня нет), отличная зарядка и дорожка прочищена.
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Да??

43 минуты назад
Где техника, 3 дня частный сектор без чистки?
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