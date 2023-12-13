Высота снежного покрова в Липецке в два раза выше нормы для середины декабря

Высота снежного покрова достигла 15 сантиментов при норме в семь сантиметров.

Высота снежного покрова в Липецке по состоянию на шесть утра 13 декабря достигла 15 сантиметров. Но даже синоптики говорят: по ощущениям, снега за последние два дня выпало гораздо больше.Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Тоболина, высота снежного покрова в 15 сантиметров — в два с лишним раза больше нормы на середину декабря: норма составляет семь сантиметров.По нормам, снежный покров в Липецке обычно устанавливается 1 декабря. А в этом году снежный покров установился в 20-х числах ноября. Затем над городом прошли несколько циклонов, и уже 11 декабря высота снежного покрова достигла семи сантиметров, 12 декабря – 10 сантиметров, 13 декабря — 15 сантиметров.В поселке Лев Толстой и в Ельце высота снежного покрова сегодня утром составила 29 сантиметров, в селе Конь-Колодезе — 22 сантиметра.Сегодня ночью прошёл умеренный снег.