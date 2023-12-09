106 дворников завтра будут дежурить в Липецке с 4-х утра

Основной упор в расчистке города планируют сделать завтра, когда снегопад прекратится.

8 тракторов и 18 комбинированных дорожных машин чистят проезжие дороги в Липецке во время сегодняшнего снегопада, написала в Telegram мэр Липецка Евгения Уваркина.

- С 4 часов утра техника и дворники работают над тем, чтобы очистить город от снега. Сейчас упор делаем на подметании и повторном внесении противогололедных материалов на магистрали города, - сообщает мэр.

По её данным, основные работы по расчистке снега запланированы на предстоящую ночь, когда снег перестанет падать с неба.

- Основные работы запланированы на ночную смену, когда прекратится снегопад. На расчистке улиц будет задействовано 19 комбинированных дорожных машин, 28 тракторов, три погрузчика, 17 самосвалов и четыре малогабаритные единицы. Про внутриквартальные проезды и улицы частного сектора также не забываем. На уборку снега здесь направим наемную технику, - пишет мэр.

По сведениям Уваркиной, завтра усиленно будут чистить и дорожки для пешеходов.

- За состоянием пешеходных зон завтра с 4 часов утра будут следить 106 дворников. На уборку тротуаров дополнительно привлечем 30 человек, - пообещала градоначальница.