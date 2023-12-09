Общество

сегодня, 18:38

106 дворников завтра будут дежурить в Липецке с 4-х утра

19 818
#Уборка снега
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106 дворников завтра будут дежурить в Липецке с 4-х утра

Основной упор в расчистке города планируют сделать завтра, когда снегопад прекратится.

8 тракторов и 18 комбинированных дорожных машин чистят проезжие дороги в Липецке во время сегодняшнего снегопада, написала в Telegram мэр Липецка Евгения Уваркина.

- С 4 часов утра техника и дворники работают над тем, чтобы очистить город от снега. Сейчас упор делаем на подметании и повторном внесении противогололедных материалов на магистрали города, - сообщает мэр.

По её данным, основные работы по расчистке снега запланированы на предстоящую ночь, когда снег перестанет падать с неба.

- Основные работы запланированы на ночную смену, когда прекратится снегопад. На расчистке улиц будет задействовано 19 комбинированных дорожных машин, 28 тракторов, три погрузчика, 17 самосвалов и четыре малогабаритные единицы. Про внутриквартальные проезды и улицы частного сектора также не забываем. На уборку снега здесь направим наемную технику, - пишет мэр.

По сведениям Уваркиной, завтра усиленно будут чистить и дорожки для пешеходов.

- За состоянием пешеходных зон завтра с 4 часов утра будут следить 106 дворников. На уборку тротуаров дополнительно привлечем 30 человек, - пообещала градоначальница.

19 818
#Уборка снега
2

Комментарии (19)

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Ссёлки

5 минут назад
Сами лопатами чистим.Просьба гонорар перечислить.
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Молодой

10 минут назад
Дворник Тихон, вот, вот, я до сих пор жду обещанного 2700 у. е. Перед выборами.
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Молодой

12 минут назад
???, то есть и пешеходов, по домам, тогда вводите положение, из подъезда не выйти, недельная наледь.
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Старенький

15 минут назад
Вот заголовок напоминает песенку о завтра.,, Всё, что вы не видели, вы увидите завтра,........., Нет, нет , нет, мы хотим сегодня, не, нет, не мы хотим сейчас....., Ну вы поняли..
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???

40 минут назад
Жесть, всех автолюбителей предупреждали заранее, чтобы не выезжали без необходимости, а если выехали на свой страх и риск, чтобы проявляли максимальную осторожность и внимние.
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Житель города

41 минуту назад
В час дня ехали маме проехали через много улиц Кривенкова,Катукова,Московская,Воронежское шоссе, Ленино,Хрущевка и.т.д и ни один участок не чищен, позор просто, а те кто работает в выходные или 2/2 это не люди ?не нужно чистить дороги, пусть добираются на санях?Позор такой администрации города!!!
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Гостья

47 минут назад
Некоторые автолюбители сами чистят площадки от снега для авто.Приятно посмотреть, так легко и красиво у мужчин это получается. Снег сегодня рыхлый, лёгкий. На улицах свежо, чисто, красиво. Была бы лопата, можно было у своего подъезда снежок почистить. Родители выйдут, и подростки за ними подтянутся, хороший пример, как в нашем детстве. Вспомнилось, что ещё и ковры выбивали ))
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Ленка

51 минуту назад
Липчанка, Пусть в выходной отдыхают. Почистить можно и в понедельник.
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Дворник Тихон

56 минут назад
Липчанка, платите как в Германии 3000 евро в месяц, будем и выходные работать. За двойную оплату.
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Жесть

59 минут назад
Куда смотрит прокуратура? На кольце катукова- московской стукнулись машинки, пока ждали гбдд ,подьехал трактор втихоря перед ними опустил ковш и прочистил 40 метров .и уехал. Мол мы не причём.
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