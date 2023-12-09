В частном секторе Сырского рудника отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 10 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора Сырского рудника – с неудобствами столкнутся жители улиц Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачева, Трубной, Совхозной, Одесской, Станционной, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовиков, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, переулка Узорного.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

10 декабря плановые работы по установке приборов учета электроэнергии на сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 101, 103 по проспекту Победы.

С 09:00 до 14:00 отключат электричество в доме № 89 по проспекту Победы и на улице Индустриальной.