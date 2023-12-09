Выходные в Липецке: КВН, вечер стендапа, презентация книги о летчиках и страшная метель

Рассказываем, как весело и достойно провести уикенд.

Приготовиться к метели

Температура составит от -8 до -10 градусов. Днём усилится снег, который бустро перерастёт в метель.





Отключение воды

В субботу, 9 декабря, с 10:00 и до окончания ремонтных работ останутся без холодной воды потребители на улицах Адмирала Макарова, 1в, 1г, 2а, 4 ,6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20б, 20а, 22, 24; Дзержинского, 5, 7, 27, 29, 31; проспектов 60 лет СССР, 47, 45; Мира, 9а, 11а/1, 11а, 13а, 13б, 15а; бульвара Шубина, 18, 20.







В воскресенье, 10 декабря, с 10:00 временно расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Гусева, Городовикова, Жактовской, Железнякова, Лебедянской, Минской, Одесской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Пугачёва, Рудничной, Рябиновой, Селекционной, Смирнова, Совхозной, Солнечной, Станционной, Трубной, Ударников, переулка Узорного.

Отключение света

9 декабря оставят без электричества с 9:00 до 13:00 липчан на проспекте Победы, 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95,101; с 9:00 до 14:00 – на улицах 15 микрорайон, 16, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 35б; Водопьянова, 23; с 9:00 до 16:00 – на улицах Авиционной, Аэродромной, Бескрайней, западной, Луговой, Московской; с 9:00 до 17:00 – на улицах 9-ймикрорайон, 45; 40 лет ВЛКСМ, 4-24; Авиационной, 1-38; Аэродромной, 3-28; Бескрайней, 17-45; Западной, 3-30, 44; Луговой, 2, 3, 4, 6/2; Московской, 43а; Пестеля, 1-30; Товарищеской, 3-30; посёлка Мирный.







10 декабря с 9:00 до 14:00 проведут в потёмках жители улиц Индустриальной, а также проспекта Победы, 89; а с 9:00 до 17:00 – обитатели проспекта Победы, 101, 103.

Народный танец (6+)

Начать выходные лучше сразу с похода в Областной центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54 а). Здесь в 11:00 состоится заключительный тур областного конкурса балетмейстерских работ по народному танцу «Золотой круг».







Вход свободный.

Юбилей маэстро (12+)

В этот вечер юбиляр и солист по случаю своего 50-летия Михаил Вербицкий 9 декабря в 17:00 на сцене концертного зала «»Унион» порадует поклонников выступлением соло и в дуэтах под аккомпанемент концертмейстеров Ольги Прониной и Андрея Карпия, а также в сопровождении камерного ансамбля L’s-trio и ансамбля русских народных инструментов «Мозаика». Виновнику торжества подпоют солисты Липецкой государственной филармонии Игорь Пронин и Софья Овчинникова. Прозвучат русские романсы, неаполитанские, цыганские песни, а также произведения из любимых кинофильмов.







Музыка для маленьких (0+)

Липецкая государственная филармония продолжает в «Унионе» развивающие музыкальные лекции для малышей. Стобы познакомить их с удивительным миром музыки. 10 декабря состоится уже 6-е занятие из цикла «Скрипка, бубен и фагот». Оно называется «Квартет саксофонов – сопрано, альт, тенор, и баритон».







Юные зрители заглянут в духовой оркестр, ведь саксофон — его обязательный участник. Как он появился и что умеет? Долго ли учиться игре на этом инструменте? Как появляется звук и для чего используют сурдинку? Какие бывают саксофоны? Ответы на эти вопросы дадут музыковед Анна Аникеева и музыканты Липецкого государственного духового оркестра Сухраб Гергиев, Карина Верфель, Ксения Сухинина и Илья Смольянинов.

КВН (16+)

В субботу в 16:00 в актовом зале ЛГТУ (ул. Московская, 30) состоится областной финал Университетской лиги КВН. Юморить будут сильнейшие команды региона.







Вечер стендапа (18+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в субботу должен был выступать известный воронежский комик. Но концерт отменился, но вечер юмора всё равно состоится 9 декабря в 19:01. Веселить публику будут юмористы из Липецка и Воронежа Дима Мищенко, Катя Ревина, Николай Щербаков, Александр Власов.







Плата за вход – символические 100 рублей.

Театр

Липецкие драматический театр (пл. Константиновой, 3) 9 декабря в 18:00 приглашает на спектакль «Здравствуйте, я ваша тётя», сюжет которого многим хорошо известен благодаря одноимённому фильму (16+).







10 декабря в 18:00 покажут спектакль «Чудики» по рассказам Василия Шукшина (16+).

Персонажи - обыкновенные провинциальные люди 60-70-х годов прошлого века. Старшему поколению герои Шукшина напомнят характеры родителей, близких родственников или соседей. В рассказах сплелись проблемы и противоречия века: любовь и ненависть, жалость и сочувствие, разрушающая душу меркантильность и стремление прикоснуться к тайнам природы, трагическая безвыходность и светлая печаль.

Театр кукол

В Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) 9 декабря малышам покажут спектакль «Айболит», а 10 декабря – «Корабль счастья», сюжет которого про любовь царской дочки Забавы и трубочиста Ивана, козни злобного боярина Полкана взят из известной сказки и мультика «Летучий корабль».







Оба спектакля покажут по два раза – в 11:00 и в 13:00.

«Театр под деревом» малышам

Вводить ребёнка на спектакль можно будет и в «Библиотеке». 19 декабря в 12:03 юным зрителям покажут веселый интерактивный спектакль от Театра маленьких марионеток под названием «Волшебный колокольчик» (0+).



Иван Карпов, режиссёр "Театра маленьких марионеток"



10 декабря в это же самое время покажут спектакль «Простыми словами и красками» (0+). В основе сюжета – сказки про Ёжика, Медвежонка, лошадку по произведениям А.Козлова. Юных и взрослых зрителей ждут теневые куклы, песочная анимация и музыкальная перкуссия.

Юбилей артистки (12+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) 12 декабря в 16:00 пройдёт юбилейный творческий вечер артистки Липецкого театра кукол Елены Савинчич.







Заслуженная артистка России расскажет о своём творческом пути, покажет интересные номера. Вод свободный.

Презентация книги (12+)

Днём ранее, 9 декабря, в 12:00 в ЛОУНБ состоится презентация книги «Время выбрало нас: история 6-й спецшколы ВВС». Составители сборника Василий Лелецкий, Михаил Корольков и Андрей Исоченко.









Книга посвящена истории создания 6-й Воронежской специальной средней школы Военно-воздушных сил, в нее включены воспоминания учеников. Школа готовила будущих летчиков, с 1944 по 1955 год она размещалась в Липецке, за это время ее выпускниками стали 1 387 ассов.

Вход свободный.

Презентация музыкального альбома (12+)

В тот же день, но в 15:00 в ЛОУНБ презентуют ещё и музыкальный диск «Милый край» на стихи липецкого автора Алексея Никулина. В творческой встрече примут участие друзья, родственники и коллеги поэта. В память об Алексее Никулине прозвучат его стихотворения. Песни, вошедшие в альбом, представит поэт, композитор, автор-исполнитель Наталья Ушакова и ансамбль «Звонница».







Бесплатно.

Немецкий режиссёр (16+)

9 декабря в 17:00 липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает на встречу, посвящённую творчеству великого немецкого режиссёра Райнера Вернера Фассбиндера (1945 – 1982).



Один из лидеров «нового немецкого кино», например, снял фильм «Отчаяние» - на английском языке по роману Владимира Набокова. Эта картина принесла ему мировую известность. Самая крупная его работа – 14-серийный телевизионный фильм «Берлин. Александрплатц» - о том, как трудно бывшему заключённому, решившему встать на путь исправления, снова не сорваться в пропасть в городе, наполненном проходимцами, безработными и политическими пропагандистами.



Кадр из фильма «Берлин. Александрплатц»

О липчанах, вступивших в бой (12+)

10 декабря в 14.30 в библиотеке на Левом берегу (ул. Проспект Мира, д. 5 киновед Алексей Колбаско расскажет о том, как создавался фильм «Тихая застава».







Режиссер Сергей Маховиков решил снять художественное повествование о реальных событиях, произошедших на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда в Таджикистане 13 июля 1993 года, когда в бой вступили и липчане – рядовой Иван Майборода и лейтенант Андрей Мерзликин. От замысла фильма до его воплощения прошло аж три года, создатели посвятили картину всем «зелёным беретам», служившим в Таджикистане. Для известного актера Сергея Маховикова «Тихая застава» стала первой снятой им полнометражной кинокартиной, кроме того, он дебютировал и в качестве сценариста. На встрече Алексей Колбаско покажет фотографии со съемочной площадки, фрагмент документальной ленты о съемках фильма «Тихая застава» и расскажет о судьбе липчан-героев, участвовавших в том бою.

Дорогие липчане! Желаем вам насыщенных и приятных выходных! А ещё – хороших и интересных новостей. В наше время снимать руку с информационного пульса не рекомендуется. Нашим землякам не сложно быть в курсе последних новостей, достаточно лишь помнить, что информационное имя Липецка – GOROD48. Время от времени заглядывайте на сайт и будьте информированным человеком в любое время суток. Ждём вас снова и снова!