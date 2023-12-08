Сегодня в Липецке: карантин накроет город ещё до Нового года?

Липчан ждут концерты, кукольный спектакль и фильм с Антонио Бендерасом.

Без снега

В Липецке ещё больше похолодает, столбик термометра покажет от -9 до -11 градусов. Осадки опять не предвидятся.







Отключения воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ останутся без холодной воды жители бульвара Есенина, 3 и улицы Мичурина, 30. В это же время с комфортом расстанутся и обитатели частного сектора на улицах Гусева, Железнякова, Лебедянской, Одесской, Пугачёва, Селекционной, Совхозной, Станционной, Трубной.







Отключения света

С 9:00 до 13:00 останутся без электричества жители улиц Гранитной, 19-83, 95, 111; Гранитной 2-й, 4, 33, 35, 37, 39, 41; Железнодорожной. 1-10, 26, 30; Кротевича, 67-97.

С 9:00 до 14:00 в потемках проведут липчане на улицах 15-й микрорайон, 7, 8, 9, 9а, 10-18а; Водопьянова, 9.

С 9:00 до 16:00 временные сложности с электричеством возникнут на улицах Боевой проезд, 1, 2а; Пугачева, 1 - 49; Совхозной, 1-38; Трубной, 1-56.







С 9:00 до 17:00 мрак накроет улицы Жактовскую, 1а, 12, 25, 26а, 38; Паровозную, 11а; Поселковую, 2а, 30в, 33, 4, 47а; Рудничную, 17, 21, 25; Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95.

С 13:00 до 16:00 повернут рубильники на улице Боевой проезд, 1, 2, а также в посёлке Трубного завода, 21-44а.

С 13:00 до 17:00 аналогичные трудности поджидают жителей улиц Депутатской, 51а, 53, 53а, 55, 55а, 55б, 57; Индустриальной, 175, 183а; Киевской, Механизаторов, 16; Сырской, 100.

Пробки

В 7 утра пробки красного цвета наблюдались на улицах Космонавтов, Московской, Терешковой, на проспекте 60 лет СССР, а через кольцевую Воронежского шоссе в сторону центра города проблематично въехать с трёх направлений. Как говорится, пятница=-проказница – самый трудный день для дорожного движения. Совет можем дать только один – пользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.

Карантин надвигается

Увы, количество заболевших ОРВИ и гриппом растёт. В итоге 8 школ Липецка уже отправили на карантин в полном составе. Как сообщили в администрации города, речь идёт о школах №№ 5, 14, 19, 33, 47, 48, 60, 72. А по отдельности вынужденные каникулы сейчас нарушают учебный процесс в 122 классах 36-ти общеобразовательных школ Липецка. Для декабря это очень высокие цифры.







Встретились как-то балалайка и фортепьяно (6+)

В Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) в 19:00 состоится концерт «Камерные встречи». Для липчан сыграет дуэт из Тамбова Андрея Баушева (бабалайка) и Дарьи Ерёминой (фортепьяно). Сочетание классического и русского народного инструментов позволит сыграть музыку в стилях джаз, фолк, а также классику.







«ЛипАРТ-тур» (12+)

А в Городком доме культуры (ул. Коммунистическая, 20) в 14:00 пройдёт гала-концерт проекта «ЛипАРТ-тур», посвященного 70-летию Липецкой области.

Зрители увидят концертную программу, с которой творческая команда ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова выезжала в районы области. Кроме того состоятся премьера видеофильма «Мобильное арт-пространство «ЛипАРТ-тур». Накануне юбилея» и церемония награждения отличившихся учеников и педагогов.







«ЛипАрт-тур» - это интерактивная передвижная площадка, включающая в себя мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, анимационную программу, тематическую фотозону и концерт-лекторий «Жемчужина Черноземья». В ноябре артисты уже выступили в селах Кузьминские Отвержки, Ярлуково, Хрущевка, Конь-Колодезь и Троекурово.



Почему снег белый? (0+)

Липецкий театр кукол (ул. Гагарина, 74) вновь приглашает на познавательный и весёлый спектакль «Времена года» по пьесе В. Бабкиной.







Почему вокруг вдруг стало все белым бело? Зачем листочки с деревьев упали на землю? Как понять, что наступила весна? В увлекательной и забавной форме главная героиня спектакля любознательная Веснушка расскажет малышам, что такое времена года, как они сменяют друг друга и почему каждое время – прекрасно. Спектакль идёт 45 минут.

Сеансы в 16:00 и в 17:00.

Антонио Бандерас и Ко

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня в 19:01 состоится очередное заседание «КинолентаКлуба». Смотреть и обсуждать станут фильм «Главная роль». Испания, Аргентина, 2021. Комедия, драма. Режиссёры Мариано Кон, Гатон Допра (18+).

Фильм в жанре драмеди, когда весёлый сюжет заставляет задуматься над серьёзными вещами. Тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата, режиссер — модная и эксцентричная, в главных ролях — разбитной секс-символ кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды?



В главных ролях Антонио Бандерас и Пенелопа Крус.



Липчан больше не интересуют «Голубые огоньки»?

Только 1 из 9 липчан будет в новогоднюю ночь смотреть голубые огоньки по телевизору, утверждают социологи SuperJob. Музыкальные развлекательные передачи в праздник собираются смотреть лишь 11% жителей города. Ещё 32% включат их, но только для фона. А 50% не будут смотреть огоньки 31 декабря.





Аудитория голубых огоньков выше среди горожан с детьми, чем среди бездетных. Предпочитают их в основном люди старшего поколения, а вот популярность таких шоу среди молодёжи стремится к нулю.

Дорогие липчане! Вот и наступила долгожданная пятница. Радость от этого события и обилие дел в конце рабочей недели не должны отбить тягу к новостям. Человек любопытен все 7 дней в неделю. Жителям Липецкой области узнавать новости просто: достаточно лишь периодически заглядывать на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова.



