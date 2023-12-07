24-летний липчанин пошёл на грабёж ради восьми банок кофе

Кофе мужчина продал.

В Липецке ограбили магазин по улице Катукова: 24-летний подозреваемый оттолкнул сотрудника и похитил две коробки с 8 банками кофе на общую сумму более 3000 рублей.



По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, к моменту задержания кофе мужчина успел продать. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция этой статьи — до семи лет лишения свободы.