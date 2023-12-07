Происшествия

18 минут назад

24-летний липчанин пошёл на грабёж ради восьми банок кофе

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#грабёж
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Кофе мужчина продал.

В Липецке ограбили магазин по улице Катукова: 24-летний подозреваемый оттолкнул сотрудника и похитил две коробки с 8 банками кофе на общую сумму более 3000 рублей.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, к моменту задержания кофе мужчина успел продать. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция этой статьи — до семи лет лишения свободы.
133
#грабёж
1

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