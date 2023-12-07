Для страны, для города, для района, в котором живем…

Председатель Липецкого горсовета Евгения Фрай отметила семьи, в которых детям прививают любовь к Отчизне и малой родине.

Очень необычно прошло расширенное заседание Совета общественного самоуправления по избирательному округу №12, интересы которого в Липецком горсовете представляет Евгения Фрай, его спикер. Местом встречи с жителями 23-го микрорайона и района МЖК стала 68-я школа. Но первой на сцену актового зала, где яблоку не было где упасть, поднялась не депутат, а дети. Мальчик и девочка разобрали на фрагменты стихотворение современной писательницы и поэтессы Татьяны Боковой «Родина», чем растрогали присутствующих. Ведь Родину автор представил глазами ребенка. Она для него пока невелика: «мама и папа, соседи, друзья, город родимый, родная квартира, бабушка, школа, котенок и я».На этой встрече вообще было много детей и их родителей. Возможно, потому, что следующий год в России объявили Годом семьи. А может из-за того, что за детьми — будущее, и они уже сегодня как могут, вносят в него свой вклад. Евгения Фрай наградила благодарственными письмами депутата тех, кто прославляет страну, свой город и свой район, в котором живут.Удивительно было видеть на сцене сразу трех братьев Наумовых, одиннадцатиклассника Владимира, семиклассника Андрея и второклассника Михаила — победителей Всероссийских конкурсов, олимпиад, фестивалей. Вместе с ними награду получила их мама Светлана. За активное участие в благоустройстве микрорайона наградили пятиклассника Артема и его маму Ольгу Дружинину, а также двух сестер Алексеевых — пятиклассницу Анастасию и воспитанницу детсада Дашу с их мамой Татьяной. Ученика шестого класса Федора Душина поощрили за достижения в творчестве и целеустремленность, а его маму Инне Душину — за образцовое исполнение родительских обязанностей. Конечно, были отмечены и те, кто растит молодые таланты: директор 68-й школы Ольга Щукина, завуч Ольга Мишина, учителя начальных классов Зоя Микова и Нина Авилова.Евгения Фрай постаралась кратко, но емко рассказать о том, что сообща удалось сделать вместе с общественниками за год «в нашем любимом, лучшем в городе 12-м избирательном округе», в котором живет более 14 тысяч горожан, где находятся школа, два детских сада, три ТОС и шесть управляющих компаний. Как оказалось, немало. Но и помощник у Совета общественного самоуправления был мощный: благотворительный Фонд Новолипецкого комбината «Милосердие», президентом которого является спикер горсовета.С его помощью образцом современной урбанистики стал двор дома №8а по улице Стаханова. На достаточно узкой территории, зажатой между дорогой и ограждением спорткомплекса «Лидер», нашлось место и для детской зоны, и для спортплощадки, и для лавочек для отдыха старшего поколения.«Милосердие» помогло снести 40 сухих деревьев. Для благоустройства округа благотворительный фонд предоставил 150 лавочек, более 2 000 погонных метров ограждений, 200 тонн песка, щебня, чернозема. Евгения Фрай отметила вклад в наведение порядка у микрорайонах руководителя УК «Липецкий коммунальщик» Виктора Двуреченского, наградив его своим благодарственным письмом «за многолетнее плодотворное сотрудничество в интересах жителей».В этом году по муниципальной программе «Мой двор» преобразилась территория в границах домов №№ 18, 18а, 20 на улице Стаханова. «Двор большой, сложный, но все в итоге вышло очень классно, креативно, на радость детям». С помощью общественников в округе посадили более тысячи деревьев и кустарников. «И мы будем продолжать озеленять наш район дальше». Евгения Фрай похвалила детей за участие в субботниках и плоттинг-забегах, пожелала здоровья и долгих лет жизни пожилым участникам общественного самоуправления. Также депутат призвала присутствующих отсканировать QR-код нового способа обратной связи с властью, чат-бота «Советы горсовету».— Вы можете писать не только жалобы. Мы будем рады вашим предложениям. Ни одно из них не останется без внимания.Также Евгения Фрай поделилась с общественниками новостями НЛМК — в 12-м округе живет много бывших и действующих сотрудников металлургического комбината, а вице-мэр Анна Шамаева рассказала о проделанной городской администрацией за год работе в разных сферах жизни: отремонтированных дорогах, новом транспорте, концессиях по модернизации электротранспорта, водоснабжения и станции аэрации, благоустроенных общественных пространствах.В конце встречи Евгения Фрай отметила своих самых активных общественных помощников: Тамару Гилеву, Виктора Самохина, Елену Щедрину, Наталью Грыгину, Александра Папаценко, Ольгу Дьяконову, Маргариту Финоеву, супругов Букреевых, Сергея и Надежду.