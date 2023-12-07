На летней кухне прогремел взрыв: 63-летний мужчина попал в реанимацию

На летней кухне пользовались газовым баллоном.

Сегодня санавиация доставила в областной ожоговый центр 63-летнего мужчину из Усмани, который пострадал накануне при взрыве газового баллона на летней кухне.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина вечером 5 декабря готовил на летней кухне и, судя по всему, забыл закрыть газ. А утром 6 декабря вернулся на кухню, попытался зажечь плиту, и сразу прогремел взрыв.



63-летний мужчина сразу после происшествия был госпитализирован в Усманскую ЦРБ, минувшей ночью была проведена консультация по поводу его лечения, а сегодня пациента перевезли в Липецк.



Мужчина находится в реанимации. У него ожоги 15% тела — обожжены лицо, руки и туловище. Также усманцу диагностировали серьёзную термоингаляционную травму — ожог дыхательных путей.



Медики просят липчан соблюдать осторожность в быту.