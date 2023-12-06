Происшествия

8 минут назад

53-летнего самогонщика оштрафовали на 8000 рублей

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#торговля #алкоголь
53-летнего самогонщика оштрафовали на 8000 рублей

Экспертиза к выводу, что суррогат был опасен для жизни и здоровья.

53-летнего усманца оштрафовали на 8000 рублей по уголовной статье за продажу спиртного домашнего приготовления.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 25 марта мужчина продал за 450 рублей бутылку спиртного. Экспертиза к выводу, что суррогат был опасен для жизни и здоровья: в его составе нашли этиллактат и фенилэтанол.

Мужчина вину признал. Его осудили по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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#торговля #алкоголь

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