Липецкая вечЁрка: дело «черного риелтора», новый мост и ряженый памятник

Сегодня, 6 декабря, стали известны подробности дела «черного риелтора», в мэрии рассказали о мосте от Опытной станции до улицы Гагарина, и в Грязях памятник дворнику нарядили в костюм Деда Мороза.





Историю одного из погибших, Геннадия Неймушина, рассказал телеканал РенТВ. Мужчина продал трёхкомнатную квартиру Олегу Сбродову, а потом его нашли мертвым. Отец Геннадия уверял, что сын собирался отремонтировать квартиру и в ней жить, но неожиданно её продал, а затем тело сына нашли на улице. Деньги испарились. А Олег Сбродов тут же выставил эту квартиру на продажу.



Советский суд арестовал подозреваемого на время следствия. Олег Сбродов обвиняется сразу по двум уголовным статьям: «Убийство с целью скрыть другое преступление», «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».



— Как они это делают? Ведь на госрегистрацию сделки в МФЦ требуют присутствие и продавца, и покупателя. Ерунда какая-то: землю под старый бабулин гараж невозможно оформить в собственность на неё же без её присутствия в МФЦ, а тут квартиры на кого хотят оформляют. Стало быть, и регистраторы есть свои, прикормленные. — задалась вопросом Липчанка.



— Хорошо хоть одного приструнили. Такие «риелторы» очень расплодились от безнаказанности. А судьи очень странно ведут себя на подобных заседаниях, — возможно, поделилась опытом Татьяна.



А полицейские рассказали о



Ни одного куратора пока задержать не удалось. А курьеру грозит до пяти лет лишения свободы.



— Да что все шестерок то ловят? Когда уже самих мошенников закроют? — спросил Я.



— Которому он отсылал денег, конечно же, не найдут. Завтра новый курьер выйдет на работу — констатировал печальный факт Дядю.



Сегодня GOROD48 сообщил о плане мэрии возвести в Липецке новый мост:







Опытная станция неожиданно стало популярной у застройщиков. Если они реализуют свои планы в районе будет построено до 1,2 млн кв.м жилья, в которых поселятся до 42 тысяч человек, что равно населению Грязей. Без нового моста все эти люди окажутся зажаты в каменном мешке.



Когда начнут строить новый мост не известно — на него нужны не менее пяти миллиардов рублей. В следующем году администрация города объявит конкурс на разработку проекта моста и сметы строительства.



Хорошую новость читатели восприняли с настороженностью. Уж больно много в последние годы было дано обещаний.



— Парк аттракционов в Нижнем парке уже построили, — съязвил читатель.



— Пока Октябрьский мост реконструируют, запускать будет нечего — новые трамваи сгниют, — рубанул Правдоруб.



— А третий мост от Механизаторов до кольца Лесной они не хотят начать проектировать, — спросил макс.



— Да кому эти ячейки нужны, лучше бы сделали виадук на кольце Трубного, — предложил Олег48.



— Один уже запускал воздушное метро. — напомнил Триатлон.



— Я не думаю, что там купят липчане квартиры, только приезжие и переселенцы — оттуда не уехать, это будет ад, а мост, когда его построят, пройдёт немало лет, вы только посмотрите, какие пробки на кольце Трубного. Так что думайте, прежде чем покупайте там человейник. Застройщику лишь бы продать, не ведитесь на красивые картинки, — предупредил Мальцев.



Если мост — это пока отдаленная перспектива, то судьба знаменитой детской крепости в 20-м микрорайоне почти решена:







Но пока нет проекта сноса кирпичных стен, которые, кстати, визуально не такие уж и ветхие. Тем более, что рядом установили памятник Александру Невскому, который гармонирует со старой крепостью. При желании можно создать некое общее культурное пространство с историческим подтекстом, чего так не хватает архитектурно нищему Липецку.



Эта новость набрала более 70-ти комментариев. Большинство наших читателей встали на защиту крепости.



— Лишь бы что-нибудь снести, а построить могут только пивнуху, — возмутился Ёжик.



— Лишь бы всё снести, а на её месте построить человейник, этажей так на 25. Будет круто. — добавил Житель Сокола.



— Автостоянку одноэтажную крытую постройте, жители спасибо скажут, — включился в дискуссию еще один комментатор.



— С вариантом «кафе» крепость даже не нужно сносить. При незначительных финансовых затратах, как было сказано выше, её можно достроить и превратить в уютное кафе. Платить за содержание которого будет собственник, а не жители и не муниципалитет. И жителям будет где отдохнуть по-человечески в выходной, — предложил вариант решения проблемы Зачем человейник.



В Грязях







Остается только добавить, что идея, наряжать памятник Дедом Морозом, принадлежит экс-вице-мэру Ивану Кошелеву, который в 2008 году переодел Петра Великого на одноименной площади.







По прогнозам синоптиков, завтра Следственный комитет сегодня раскрыл подробности дела «черного риелтора» . Бывшего сотрудника УФСИН 56-летнего Олега Сбродова подозревают в двух убийствах и трёх мошенничествах. По данным следствия, он занимался искал одиноких, злоупотребляющих спиртным собственников квартир, входил к ним в доверие, а потом переоформлял недвижимость на себя или своих родственников. Два человека погибли.Историю одного из погибших, Геннадия Неймушина, рассказал телеканал РенТВ. Мужчина продал трёхкомнатную квартиру Олегу Сбродову, а потом его нашли мертвым. Отец Геннадия уверял, что сын собирался отремонтировать квартиру и в ней жить, но неожиданно её продал, а затем тело сына нашли на улице. Деньги испарились. А Олег Сбродов тут же выставил эту квартиру на продажу.Советский суд арестовал подозреваемого на время следствия. Олег Сбродов обвиняется сразу по двум уголовным статьям: «Убийство с целью скрыть другое преступление», «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».— Как они это делают? Ведь на госрегистрацию сделки в МФЦ требуют присутствие и продавца, и покупателя. Ерунда какая-то: землю под старый бабулин гараж невозможно оформить в собственность на неё же без её присутствия в МФЦ, а тут квартиры на кого хотят оформляют. Стало быть, и регистраторы есть свои, прикормленные. — задалась вопросом— Хорошо хоть одного приструнили. Такие «риелторы» очень расплодились от безнаказанности. А судьи очень странно ведут себя на подобных заседаниях, — возможно, поделилась опытомА полицейские рассказали о задержании очередного курьера мошенников . 22-летнего жителя Пензенской области поймали с поличным во время перевода полумиллиона рублей своему куратору.Ни одного куратора пока задержать не удалось. А курьеру грозит до пяти лет лишения свободы.— Да что все шестерок то ловят? Когда уже самих мошенников закроют? — спросил— Которому он отсылал денег, конечно же, не найдут. Завтра новый курьер выйдет на работу — констатировал печальный фактСегодня GOROD48 сообщил о плане мэрии возвести в Липецке новый мост: он соединит Опытную станцию с улице Гагарина Опытная станция неожиданно стало популярной у застройщиков. Если они реализуют свои планы в районе будет построено до 1,2 млн кв.м жилья, в которых поселятся до 42 тысяч человек, что равно населению Грязей. Без нового моста все эти люди окажутся зажаты в каменном мешке.Когда начнут строить новый мост не известно — на него нужны не менее пяти миллиардов рублей. В следующем году администрация города объявит конкурс на разработку проекта моста и сметы строительства.Хорошую новость читатели восприняли с настороженностью. Уж больно много в последние годы было дано обещаний.— Парк аттракционов в Нижнем парке уже построили, — съязвил читатель.— Пока Октябрьский мост реконструируют, запускать будет нечего — новые трамваи сгниют, — рубанул— А третий мост от Механизаторов до кольца Лесной они не хотят начать проектировать, — спросил— Да кому эти ячейки нужны, лучше бы сделали виадук на кольце Трубного, — предложил— Один уже запускал воздушное метро. — напомнил— Я не думаю, что там купят липчане квартиры, только приезжие и переселенцы — оттуда не уехать, это будет ад, а мост, когда его построят, пройдёт немало лет, вы только посмотрите, какие пробки на кольце Трубного. Так что думайте, прежде чем покупайте там человейник. Застройщику лишь бы продать, не ведитесь на красивые картинки, — предупредилЕсли мост — это пока отдаленная перспектива, то судьба знаменитой детской крепости в 20-м микрорайоне почти решена: ее собираются снести. Но пока нет проекта сноса кирпичных стен, которые, кстати, визуально не такие уж и ветхие. Тем более, что рядом установили памятник Александру Невскому, который гармонирует со старой крепостью. При желании можно создать некое общее культурное пространство с историческим подтекстом, чего так не хватает архитектурно нищему Липецку.Эта новость набрала более 70-ти комментариев. Большинство наших читателей встали на защиту крепости.— Лишь бы что-нибудь снести, а построить могут только пивнуху, — возмутился— Лишь бы всё снести, а на её месте построить человейник, этажей так на 25. Будет круто. — добавил— Автостоянку одноэтажную крытую постройте, жители спасибо скажут, — включился в дискуссию еще один комментатор.— С вариантом «кафе» крепость даже не нужно сносить. При незначительных финансовых затратах, как было сказано выше, её можно достроить и превратить в уютное кафе. Платить за содержание которого будет собственник, а не жители и не муниципалитет. И жителям будет где отдохнуть по-человечески в выходной, — предложил вариант решения проблемыВ Грязях памятник дворнику нарядили в костюм Деда Мороза В тулуп его приодела администрация торгового центра.Остается только добавить, что идея, наряжать памятник Дедом Морозом, принадлежит экс-вице-мэру Ивану Кошелеву, который в 2008 году переодел Петра Великого на одноименной площади.По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке от -6 до -8 градусов . Будьте осторожны, на дорогах гололедица.