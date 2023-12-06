22-летнего жителя Пензенской области обвиняют в обмане липецких пенсионеров

Пенсионеров разводили на деньги по распространенной схеме «Ваш родственник попал в беду».

22-летнего жителя Пензенской области обвиняют в четырех эпизодах мошенничества: у пожилых липчан было похищено 600 тысяч рублей.



По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, пенсионеров обманывали по распространенной схеме «Ваш родственник попал в беду».



Задержали мужчину 8 февраля с поличным при переводе похищенных 500 000 рублей своему куратору. Переслать обвиняемый успел лишь пятую часть этой суммы. Деньги он собрал за один день с четырёх пенсионеров.



Свою вину в ходе следствия мужчина признал, раскаялся в содеянном и частично возместил причинённый ущерб.



Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.