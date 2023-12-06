Происшествия
59 минут назад
22-летнего жителя Пензенской области обвиняют в обмане липецких пенсионеров
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Пенсионеров разводили на деньги по распространенной схеме «Ваш родственник попал в беду».
22-летнего жителя Пензенской области обвиняют в четырех эпизодах мошенничества: у пожилых липчан было похищено 600 тысяч рублей.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, пенсионеров обманывали по распространенной схеме «Ваш родственник попал в беду».
Задержали мужчину 8 февраля с поличным при переводе похищенных 500 000 рублей своему куратору. Переслать обвиняемый успел лишь пятую часть этой суммы. Деньги он собрал за один день с четырёх пенсионеров.
Свою вину в ходе следствия мужчина признал, раскаялся в содеянном и частично возместил причинённый ущерб.
Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, пенсионеров обманывали по распространенной схеме «Ваш родственник попал в беду».
Задержали мужчину 8 февраля с поличным при переводе похищенных 500 000 рублей своему куратору. Переслать обвиняемый успел лишь пятую часть этой суммы. Деньги он собрал за один день с четырёх пенсионеров.
Свою вину в ходе следствия мужчина признал, раскаялся в содеянном и частично возместил причинённый ущерб.
Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
2 348
Жорж
Роман