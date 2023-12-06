Происшествия

59 минут назад

22-летнего жителя Пензенской области обвиняют в обмане липецких пенсионеров

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#мошенничество
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Пенсионеров разводили на деньги по распространенной схеме «Ваш родственник попал в беду».

22-летнего жителя Пензенской области обвиняют в четырех эпизодах мошенничества: у пожилых липчан было похищено 600 тысяч рублей.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, пенсионеров обманывали по распространенной схеме «Ваш родственник попал в беду».

Задержали мужчину 8 февраля с поличным при переводе похищенных 500 000 рублей своему куратору. Переслать обвиняемый успел лишь пятую часть этой суммы. Деньги он собрал за один день с четырёх пенсионеров.

Свою вину в ходе следствия мужчина признал, раскаялся в содеянном и частично возместил причинённый ущерб.

Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
2 348
#мошенничество
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Комментарии (2)

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Жорж

13 минут назад
Это курьер, он никого не обманывал. Если органы не в состоянии поймать мошенников не дало вешать людям лапшу.....
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Роман

47 минут назад
Обмануть больного ребенка, мать одиночку, пенсионеров - мерзость, а не люди.
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