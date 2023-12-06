Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Завтра в Липецкой области до -10

346
#похолодание
1
Завтра в Липецкой области до -10

7 и 8 декабря атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, ожидается морозная погода, преимущественно без осадков. 9 декабря пройдет снег различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-13 градусов мороза, что на 4-7 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Ночью температура будет от -8 до -13 градусов, днем она составит от -5 до -10 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью — от -9 до -11 градусов, днем — от -6 до -8 градусов.

День 7 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 33 градусов мороза. 
346
#похолодание
1

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