В Липецке пропала девочка-подросток

Подросток ушла из дома накануне вечером

Полиция разместила ориентировку на поиск пропавшей девочки-подростка.Альбина Кафаровна Рузиева, 2010 года рождения, ушла из дома по улице Катукова вечером 2 декабря, до настоящего времени ее местонахождение не установлено.Ее приметы: худощавого телосложения, глаза карие, волосы окрашены в русый цвет. Была одета в чёрную куртку, шарф бирюзового цвета (может носить на голове), брюки болоньевые бежевого цвета, кроссовки синего цвета.Если вы обладаете информацией о месте нахождения девочки, просьба сообщить по телефонам дежурной части УМВД России по Липецкой области (4742) 369160 или УМВД России по городу Липецку (4742) 259111, а также с мобильного телефона на номер 102 или 112.