Происшествия
42 минуты назад
В Липецке пропала девочка-подросток
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Подросток ушла из дома накануне вечером
Полиция разместила ориентировку на поиск пропавшей девочки-подростка.
Альбина Кафаровна Рузиева, 2010 года рождения, ушла из дома по улице Катукова вечером 2 декабря, до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Ее приметы: худощавого телосложения, глаза карие, волосы окрашены в русый цвет. Была одета в чёрную куртку, шарф бирюзового цвета (может носить на голове), брюки болоньевые бежевого цвета, кроссовки синего цвета.
Если вы обладаете информацией о месте нахождения девочки, просьба сообщить по телефонам дежурной части УМВД России по Липецкой области (4742) 369160 или УМВД России по городу Липецку (4742) 259111, а также с мобильного телефона на номер 102 или 112.
Альбина Кафаровна Рузиева, 2010 года рождения, ушла из дома по улице Катукова вечером 2 декабря, до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Ее приметы: худощавого телосложения, глаза карие, волосы окрашены в русый цвет. Была одета в чёрную куртку, шарф бирюзового цвета (может носить на голове), брюки болоньевые бежевого цвета, кроссовки синего цвета.
Если вы обладаете информацией о месте нахождения девочки, просьба сообщить по телефонам дежурной части УМВД России по Липецкой области (4742) 369160 или УМВД России по городу Липецку (4742) 259111, а также с мобильного телефона на номер 102 или 112.
3 1024
Веселый
МАЛИНА ШИП
Воронеж