Происшествия

42 минуты назад

В Липецке пропала девочка-подросток

3 1024
#поиск пропавших детей #
В Липецке пропала девочка-подросток

Подросток ушла из дома накануне вечером

Полиция разместила ориентировку на поиск пропавшей девочки-подростка.

Альбина Кафаровна Рузиева, 2010 года рождения, ушла из дома по улице Катукова вечером 2 декабря, до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Ее приметы: худощавого телосложения, глаза карие, волосы окрашены в русый цвет. Была одета в чёрную куртку, шарф бирюзового цвета (может носить на голове), брюки болоньевые бежевого цвета, кроссовки синего цвета.

Если вы обладаете информацией о месте нахождения девочки, просьба сообщить по телефонам дежурной части УМВД России по Липецкой области (4742) 369160 или УМВД России по городу Липецку (4742) 259111, а также с мобильного телефона на номер 102 или 112.

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3 1024
#поиск пропавших детей #

Комментарии (3)

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Веселый

28 минут назад
В полиции могут отследить по ее местонахождению по телефону,по камерам,где все службы?
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МАЛИНА ШИП

34 минуты назад
Спаси, Господи! Возвращайся домой! 13 лет - сложный возраст. Может обидеть и ранить любое слово. Возможно, у подруг. Главное, чтобы ничего не случилось
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Воронеж

38 минут назад
У них в телефонах есть приложение,и они теряются на сутки.
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Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

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