Липчанки были близко ко второй сенсации на своей площадке, но…

15-летняя волейболистка поставила личный рекорд результативности.

В 6-м домашнем туре Высшей лиги «А» липецкие волейболистки во второй раз проиграли «Корабелке» из Санкт-Петербурга, на этот раз – 1:3.

Первая встреча этих же команд в СК «Атлант» принесла в среду победу петербурженкам – 3:0, но в отличие от того матча «Липецк» навязал соперницам борьбу и даже претендовал на сенсацию. А как по другому назвать начало этого матча, когда липчанки на подачах Елены Вашиной вырвались вперёд – 6:0? Тренер соперниц 63-летняя олимпийская чемпионка Москвы-1980 Светлана Сафронова уже в дебюте встречи была вынуждена взять тайм-аут, чтобы привести своих воспитанниц в чувство.

В дальнейшем «Липецк» сохранял добытую фору – 10:5, 22:7, но гостьям всё-таки удалось сравнять счёт – 17:17, 19:19.

В критический момент лидер атак нашей команды Анастасия Лабзина принесла два очка – 21:19, липчанки вновь заиграли живо. Символично, что точку в партии поставила Лабзина – 25:21.

«Карабелка» поняла, что лёгкой прогулки не будет. Во втором сете гостьи ужерживали липчан на расстоянии в два-три очка – 6:4, 11:8… При счёте 20:17 в пользу «Корабелки» липчанки смогли взять три розыгрыша – 20:20 и опять пошли «качели».

Здесь питерская «мортира» 17-летняя Елизавета Нестерова в очередной раз поставила в тупик нашу оборону, а затем обводящим ударом экс-волейболистка «Липецка» Ксения Еремчук передала «привет» бывшей команде – 22:20. Липчанки старались: Дарья Давыдова и «летающая девушка» Евгения Важнова набрали по одному очку, но всё же сет остался за «Корабелкой» - 25:22.

Увы, но липчанок вновь подвела короткая скамейка запасных. Битва «очко в очко» с командой из верхней части таблицы забрала немало сил, а восполнить их было неоткуда. В третьей и четвёртой партиях липчанки делали всё, что могли, но превосходство соперниц было уже более ощутимым. Итог – 25:19 и 25:13 в их пользу.

Заряженная на удар Нестерова оказалась самой результативной на площадке, принеся своей команде 30 (!) очков. У Еремчук 17 результативных действий, у Ирины Артюхиной – 11.

У липчанок «в огне» были все те же, кто и обычно: Лабзина набрала 16 очков, Важнова – 11, Анна Сотникова – 10, Давыдова – 9. Нельзя не отметить личный рекорд результативности Елизаветы Сотниковой, которая вместе с мамой заняла место в стартовой расстановке и почти не уходила с площадки. На счету 15-летней волейболистки 6 очков.

Сегодня в 14:00 липчанки в СК «Атлант», что в Копцевых Хуторах, проведут заключительный матч тура с череповецкой «Северянкой», которая наверняка точит на нас зуб за поражение в четверг на тай-брейке. Ожидается мощный матч.