«Липецк» по-прежнему способен снимать «большие скальпы»: волейболистки дожали «Северянку»

Наша команда выдала лучшую игру в сезоне и одержала самую громкую победу под руководством Труша.

Во второй игре домашнего тура Высшей лиги «А» липецкие волейболистки сенсационно обыграли самую титулованную команду турнира «Северянку» из Череповца – 3:2.

«Северянка» давно могла играть в Суперлиге, неоднократно выигрывала турниры в «вышке», но… отказывалась от повышения в классе. И всё же команда, представляющая одну из сильнейших волейбольных школ России, держит марку. К матчу гостьи подошли на 3-м месте. Липчанки тоже шли третьими, но только с конца таблицы, что соответствует общему 10-му месту. Перед игрой вряд ли кто-то поверил бы в такой исход, скорее – в «сухую» победу гостей.

Но «Липецк» сегодня не просто преобразился по сравнению с матчем, проигранным вчера «Корабелке» - 0:3. Девчата показали лучшую игру под руководством главного тренера Александра Труша, до лета работавшего в Суперлиге помощником прежнего наставника липчанок Андрея Смирнова.



Когда «Липецк» вышел вперёд в первой партии, ещё казалось, что это ненадолго. Что начала подтверждать «Северянка», наращивавшая своё преимущество – 13:9, 16:11. Но наши девушки смогли догнать и перегнать – 20:18, 22:19, 24:22… Точку в напряжённой партии поставила опытная Анна Сотникова – 25:23.

Тренеру из Череповца Кириллу Павлову такое развитие событий не понравилось. Он убрал с площадки в запас даже капитана команда 29-летнюю Наталью Решетникову, а вместе с ней и других героинь вчерашней победы над «Динамо-Анапа» (3:1) Валерию Шатунову, Карину Симонову. Во втором сете равенство держалось до счёта – 10:10, а затем зрители перестали верить своим глазам, глядя, как «Липецк» очко за очком уходит в отрыв – 17:12, 20:15. «Липецк» не использовал два сет-бола, за что и был наказан – 26:28.

Самой упорной получилась третья партия. Надо было видеть, что творила на площадке Анастасия Лабзина, у которой сегодня что ни удар, то точно в цель. Во многом благодаря её результативным действиям «Липецк» почти постоянно вёл в счёте – 8:7, 16:14, 21:17. Завершилась партия в нашу пользу – 25:19.

А вот четвёртый отрезок у хозяек не задался. Когда разрыв стал уже совсем угрожающим, Труш и его команда просто махнули рукой на эту партию, решив сосредоточиться на подготовке к тай-брейку. Тренер даже дал передышку ведущим игрокам Анне Сотниковой и Евгении Важновой. После счёта 8:6 «Северянка» выиграла подряд 13 (!) розыгрышей – 21:6, а партию – 25:8.

А после грянул фантастический тай-брейк. Тренер гостей вернул на площадку обладательницу могучего удара Симонову. Та дважды… пробила «в молоко» и опять отправилась в запас, а счёт стал 3:0 в пользу «Липецка». А затем вырос и до… 7:0! Сторонами площадки команды менялись при счёте 8:1, затем липчанки набрали ещё одно очко.

Победа в кармане? Как бы не так! «Северянка» проявила чудеса живучести и на этот раз. Гостьи начали с того, что выиграли пять следующих розыгрышей – 9:6. Эту вакханалию смогла прервать только «легенда №17» Сотникова, заработав 10-е очко. Затем «Липецк» взял ещё три розыгрыша. После очередного удара Сотниковой счёт стал – 13:6. Следом «северянки» блоком «зачехлили Лабзину – 13:7, а далее на подачах Дарьи Савчук «съели» почти всё преимущество соперниц – 13:11.

И вновь Сотникова в критической ситуации набрала 14-е очко – 14:11 и три (!) матч-бола у липчанок (т.е. возможности выиграть матч уже в следующем розыгрыше). Однако воспользоваться таким роскошным шансом липчанки не сумели и счёт вскоре сравнялся – 14:14. И всё же этот фантастический спурт, похоже, забрал последние силы у «Северянки»: Светлана Ерлыкова чуть-чуть не попала в площадку – 15:14, а точку в игре после долгого и красивого розыгрыша поставила Важнова, обыгравшая блок – 16:14 и 3:2 в матче.

Самой результативной на площадке стала Лабзина (на фото), очков которой хватило бы для выигрыша целой партии – 25. По 13 баллов набрали Сотникова и Важнова. О вкладе этой троицы в победу говорит такой факт: кроме них сегодня у нас забивали только три волейболистки, да и то значительно меньше: Дарья Давыдова – 7 очков, Елена Вашина – 2, Елизавета Сотникова – 1.

Соперницам 16 очков принесла Светлана Ерлыкова, по 12 – Анастасия Черняева и София Щеглова. Вообще у «Северянки» очки набирали 12 волейболисток – все, за исключением двух либеро. Но наши лидеры сегодня сыграли ярче.

Липчанки остались на 10-м месте, но с 5-ю победами чувствуют там себя уже увереннее. А о том, что команда Труша на правильном пути, свидетельствует сегодняшняя победа.

В другом поединке 2-го игрового дня в СК «Атлант» питерская «Корабелка» победила «Динамо-Анапу» - 3:1.

Завтра в туре выходной, а продолжится он в Копцевых Хуторах в субботу: в 15:30 сыграют «Северянка» и «Динамо-Анапа», а в 18:00 – «Липецк» и «Карабелка».