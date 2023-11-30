Липецкая «Санта-Барбара»: мама и дочь сыграли в одной команде, блокирующая против бывшего клуба

На этой неделе наша команда проводит единственные в этом году домашние матчи в Высшей лиге "А".

Домашние стены не помогли липецким волейболисткам обыграть «Корабелку» из Санкт-Петербурга. Соперницы, занимающие 5-е место в турнирной таблице, оказались сильнее – 3:0.

Во дворце спорта «Атлант» стартовали матчи 5-го тура. Липчанки по два раза встретится с «Корабелкой» и с череповецкой «Северянкой» - увы, других домашних матчей своей команды липецкие зрители в этом году не увидят.

Перед игрой тренеров и поклонников команды ждал неприятный сюрприз. Одна из немногих опытных волейболисток команды центральная блокирующая Ксения Еремчук перешла… в «Корабелку»: баланс сил ещё больше склонился в пользу петурбуржской команды. 31-летняя Еремчук перешла к нам летом из «Тюмени», но покинула команду в поисках лучшей доли.

«Липецк» ответил таким ходом, который повторить не сможет ни одна российская профессиональная команда: на площадку одновременно вышли мама и дочь: 36-летняя Анна Сотникова (на фото) и Елизавета, которая ровно на 20 лет моложе.

Мама по такому поводу была «в огне» и стала самой результативной в нашей команде, набрав 14 очков – 9 в атаке, 2 на блоке и 3 – прямыми подачами навылет.

Липчанки заработали первое очко в матче – 1:0 и в начале смотрелись вполне конкурентоспособно. Но затем гостьи начали стремительно уходить вперёд, итог – 25:14 в их пользу.

Самым упорным получился второй сет, который всё же остался за петерюурженками – 25:21. Сложно сказать, как бы он завершился. Если бы не удойные удара Елизаветы Нестеровой. Доигровщице всего 17 лет, но найти противоядия против её атак «Липецк» так и не сумел. В итоге девушка за игру «настреляла» очков, которых почти хватило бы на победу в целой партии – 19.

Упустив свой шанс во втором сете, липчанки затем не смогли собраться и на третий отрезок. Первое очко команда набрала лишь при счёте – 0:4, а в итоге уступила – 19:25 и 0:3.

- В игре есть хорошие моменты, - попытался найти позитив главный тренер Александр Труш, - Самый главный такой момент – вместе сыграли мама и дочка, мы этому радуемся. Но в целом игрой недоволен. Естественно, кадровые проблемы определяют результат, вернее в нашем случае – его отсутствие. Ушла центральная блокирующая. На её место пришёл человек 2008 года рождения – старается, но по уровню пока ещё не подходит для этой лиги. И потом – мы играли против команды из верхней части таблицы, здесь уровень сопротивления уже другой. И наш второй соперник по домашним играм – «Северянка» тоже одна из лидеров.

В другом матче первого игрового дня «Северянка», уступая после первой партии, сломила «Динамо-Анапу» - 3:1.

Сегодня в 15:30 сыграют «Динамо-Анапа» и Корабелка, а в 18:00 – «Липецк» и «Северянка».