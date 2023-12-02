В результате «спецоперации по поимке террористов» хлевенец лишился 800 тысяч рублей

Мужчина попался на классическую уловку мошенников

57-летнему жителю села Хлевное позвонила «сотрудница портала Госуслуг» и сообщила о попытке взлома его личного электронного кабинета. Она же предупредила, что теперь будет звонок из министерства финансов. Из «министерства финансов» тут же перезвонили и сказали, что теперь ситуацию контролирует «минфин» а звонить уже будут из ФСБ.



Из «ФСБ» позвонили, рассказав хлевенцу, что проводят операцию по поимке террористов, которые пытались заполучить доступ к кабинету мужчины на Госуслугах. Лже-сотрудник спецслужбы предупредил мужчину, что операция строго секретная и о ней ни с кем говорить нельзя.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, вскоре с гражданином связались из «Министерства финансов». Незнакомец сообщил о заявке на оформление кредита, которая зарегистрирована на имя хлевенца. Мошенники якобы ещё не успели заполучить деньги, поэтому нужно срочно обратиться в банк и отменить операцию, взяв встречный кредит. Чтобы приехать в Липецк, мужчина отпросился с работы. Со «специалистом» он находился постоянно на связи. После оформления двух кредитов мошенник отправил гражданину фотографию справки якобы погашенной задолженности. Об этом инциденте хлевенец не рассказал никому из родственников.



На следующий день по указанию мошенников он вновь отправился в Липецк, где взял кредит на сумму почти 300 000 рублей. Однако и на этом злоумышленники не остановились. Под их руководством мужчина снова оформил займ, перевёл деньги на указанный счёт и снова получил от «банкиров» справку об удачном погашении кредита. Позже он поделился с сыном данной историей. От него хлевенец и узнал, что кредитные средства попали в руки мошенников.



Всего он перечислил около 800 000 рублей.