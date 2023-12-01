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62-летний мужчина погиб во время пожара на улице Прудовой

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#МЧС #пожар
62-летний мужчина погиб во время пожара на улице Прудовой
Днем 30 ноября на улице Прудовой в Ельце во время пожара в частном доме погиб 62-летний мужчина. Площадь возгорания составила один квадратный метры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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В это же день на улице Космонавтов в Липецке горело бесхозное строение. Здесь огонь повредило кровлю на пяти квадратных метрах. А на улице Чкалова сгорел автомобиль «Ауди». В селе Октябрьское Усманского района сгорела кровля пилорамы и распилочный станок. В селе Ивово Липецкого района уничтожена огнем надворная постройка.
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#МЧС #пожар

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