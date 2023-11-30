В России

50 минут назад

Депутат Госдумы заявил о возможной ликвидации всех ИП в 2029 году

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#ИП #ликвидация

Эксперимент по введению налога для самозанятых в России может привести к ликвидации формы ведения бизнеса, известной как индивидуальный предприниматель (ИП).

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что к 2029 году в РФ может исчезнуть такая форма ведения бизнеса, как "Индивидуальный предприниматель" (ИП), - пишет URA.Ru.

По его словам, в указанный срок подойдет к концу эксперимент по введению налога для самозанятых, и владельцам малого бизнеса и микробизнесов придется выбрать другую форму налогообложения.

Депутат считает, что то, что сейчас называется индивидуальный предприниматель — это морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса, которая была актуальна 30 лет назад.

При этом если самозанятые увидят, что растут в доходах, их деятельность становится более прибыльной, в таком случае они смогут стать руководителями или учредителями юридического лица, уточнил Кирьянов.

Ставки налога для самозанятых в настоящее время составляют 4% с физлиц, 6% — с юрлиц и ИП. ПАО, АО, ООО и другие должны отдавать государству 20% от дохода.
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#ИП #ликвидация

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