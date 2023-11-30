50 минут назад
Депутат Госдумы заявил о возможной ликвидации всех ИП в 2029 году
Эксперимент по введению налога для самозанятых в России может привести к ликвидации формы ведения бизнеса, известной как индивидуальный предприниматель (ИП).
По его словам, в указанный срок подойдет к концу эксперимент по введению налога для самозанятых, и владельцам малого бизнеса и микробизнесов придется выбрать другую форму налогообложения.
Депутат считает, что то, что сейчас называется индивидуальный предприниматель — это морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса, которая была актуальна 30 лет назад.
При этом если самозанятые увидят, что растут в доходах, их деятельность становится более прибыльной, в таком случае они смогут стать руководителями или учредителями юридического лица, уточнил Кирьянов.
Ставки налога для самозанятых в настоящее время составляют 4% с физлиц, 6% — с юрлиц и ИП. ПАО, АО, ООО и другие должны отдавать государству 20% от дохода.