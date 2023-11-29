Общество

сегодня, 13:28

На площади Победы укладывают плитку как бог на душу положит

13 1074
#благоустройство
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На площади Победы укладывают плитку как бог на душу положит

Управление главного смотрителя уже отказалось принимать такую работу.

Подрядчик «Квадры», компания «ЭнергоСеть», продолжает восстанавливать благоустройство на площади Победы в месте своих осенних раскопок. Результат укладки плитки в снег и морозы виден уже сейчас — все криво и косо!

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— «ЭнергоСеть» должна была закончить работу к 20 ноября, но остается на площади Победы до сих пор. Наши сотрудники сегодня установили, что плитка у них, как говорится, поплыла. Такую работу, конечно, никто принимать не будет, — сказали GOROD48 в управлении главного смотрителя Липецка.

Напомним, что как раз 20 ноября в Липецке выпал первый снег. И плитку укладывали на него и промерзший песок. А 24-го случился еще один снегопад. А потом наступила оттепель. А сегодня на улице снова морозно. Но работники компании «ЭнергоСеть» просто маниакально продолжают укладывать плитку!

Так что представитель «Квадры» Виталий Маклаков оказался пророком: в прошлый вторник после сессии горсовета на вопрос GOROD48 о том, стоит ли продолжать благоустройство в снегопад и морозы, он ответил, что «если плитка поплывет по весне, переложим по нашей гарантии». Но она поплыла уже по осени!
13 1074
#благоустройство
2

Комментарии (13)

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Коммунист

13 минут назад
Так работает стабильность
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Гость

27 минут назад
К весне они объявят себя банкротом, и перерегистрируют фирму
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знаток

31 минуту назад
Тоже самое происходит у ДК Стагдока, и на спуске по ул. Плеханова - но там никто не гарантировал перекладку плитки весной
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ЮВП

32 минуты назад
У "умной" остановки "Метколледж" на стороне "Л-сити" плитка провалилась, на самой остановке из-под плитки торчит железка, об которую спотыкаются люди. Уваркина впереди планеты всей.
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Елена

34 минуты назад
Надо прекратить это безобразие.
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И так сойдёт.

35 минут назад
Примете куда вы же денитесь, а нет то будите сидеть без тепла в своих кабинетах. По шумите по шумите а к весне забудьте.
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Как из песни

45 минут назад
Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной...
ответить

Вот.

49 минут назад
Отстранить от занимающей должности за проф непригодность...
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Логика 48

51 минуту назад
Никто ничего не переделает. А управление, поломается для приличия да и примет. Впервой что-ли..
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Безнаказвность

55 минут назад
Путь к разгильдяйству! Быстрей вобла сорвать а не то как плитка будет лежать, вот что в их умах.
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