Общество
сегодня, 13:28
На площади Победы укладывают плитку как бог на душу положит
13 1074
Управление главного смотрителя уже отказалось принимать такую работу.
Подрядчик «Квадры», компания «ЭнергоСеть», продолжает восстанавливать благоустройство на площади Победы в месте своих осенних раскопок. Результат укладки плитки в снег и морозы виден уже сейчас — все криво и косо!
— «ЭнергоСеть» должна была закончить работу к 20 ноября, но остается на площади Победы до сих пор. Наши сотрудники сегодня установили, что плитка у них, как говорится, поплыла. Такую работу, конечно, никто принимать не будет, — сказали GOROD48 в управлении главного смотрителя Липецка.
Напомним, что как раз 20 ноября в Липецке выпал первый снег. И плитку укладывали на него и промерзший песок. А 24-го случился еще один снегопад. А потом наступила оттепель. А сегодня на улице снова морозно. Но работники компании «ЭнергоСеть» просто маниакально продолжают укладывать плитку!
Так что представитель «Квадры» Виталий Маклаков оказался пророком: в прошлый вторник после сессии горсовета на вопрос GOROD48 о том, стоит ли продолжать благоустройство в снегопад и морозы, он ответил, что «если плитка поплывет по весне, переложим по нашей гарантии». Но она поплыла уже по осени!
— «ЭнергоСеть» должна была закончить работу к 20 ноября, но остается на площади Победы до сих пор. Наши сотрудники сегодня установили, что плитка у них, как говорится, поплыла. Такую работу, конечно, никто принимать не будет, — сказали GOROD48 в управлении главного смотрителя Липецка.
Напомним, что как раз 20 ноября в Липецке выпал первый снег. И плитку укладывали на него и промерзший песок. А 24-го случился еще один снегопад. А потом наступила оттепель. А сегодня на улице снова морозно. Но работники компании «ЭнергоСеть» просто маниакально продолжают укладывать плитку!
Так что представитель «Квадры» Виталий Маклаков оказался пророком: в прошлый вторник после сессии горсовета на вопрос GOROD48 о том, стоит ли продолжать благоустройство в снегопад и морозы, он ответил, что «если плитка поплывет по весне, переложим по нашей гарантии». Но она поплыла уже по осени!
13 1074
Комментарии (13)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Коммунист
Гость
знаток
ЮВП
Елена
И так сойдёт.
Как из песни
Вот.
Логика 48
Безнаказвность