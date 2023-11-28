Коронавирус
57 минут назад
От COVID-19 за неделю погиб один липчанин
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Врачи выявили в регионе на треть заболевших больше, чем неделей ранее.
За неделю с 20 по 26 ноября в Липецкой области от COVID-19 умер один человек (как и на прошлой неделе). Врачи выявили 316 новых случаев заболевания. Неделей ранее их было только 192. Больше стало и тяжелых случаев, госпитализированы 29 человек (неделей ранее — 21). Но и выздоровевших стало больше 182 (108 неделю назад).
Ситуация с COVID-19 регионе мало чем отличается от ситуации в стране. За последнюю неделю в России количество госпитализаций составило 8 018 человек, это на четверть больше, чем неделей ранее. Но и выздоравливать пациенты стали на 37,9% больше — 54 797 человек.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 54,47 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 32,8%», —сообщает сайт Объясняем.рф.
С 20 по 26 ноября в стране от коронавирусной инфекции умерли 90 человек, неделей ранее было 93 умерших.
Ситуация с COVID-19 регионе мало чем отличается от ситуации в стране. За последнюю неделю в России количество госпитализаций составило 8 018 человек, это на четверть больше, чем неделей ранее. Но и выздоравливать пациенты стали на 37,9% больше — 54 797 человек.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 54,47 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 32,8%», —сообщает сайт Объясняем.рф.
С 20 по 26 ноября в стране от коронавирусной инфекции умерли 90 человек, неделей ранее было 93 умерших.
1 505
Не погиб ,