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Решение липецкого суда о 900 миллионах двух «Рошенов» устояло в апелляции

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#арбитраж #суд
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Решение липецкого суда о 900 миллионах двух «Рошенов» устояло в апелляции

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Липецкой области об отказе в иске ООО «Рошен» к АО ЛФК «Рошен» с требованием о взыскании 892,8 млн рублей.

По материалам дела, между ООО «Рошен» и АО ЛКФ «Рошен» с марта 2014 года по январь 2019-го были заключены договоры займа. АО ЛКФ «Рошен» деньги вернул частично. В январе 2022 года ООО «Рошен» потребовало остальные деньги. Однако второй «Рошен» долг не погасил, в связи с чем первый «Рошен» обратился в суд. Общая сумма долга на момент подачи иска составляла 892,8 млн рублей.

«Из материалов дела следует, что с даты подписания договоров займа, а так же с даты последнего платежа по возврату денежных средств до даты направления претензии прошло значительное количество времени (от 6 до 8 лет). За указанное время ООО «Рошен» не предъявляло к АО ЛКФ «Рошен» требований о возврате займа, несмотря на то, что уже в апреле-июне 2017 года произошла полная остановка производства и консервация всех производственных и инфраструктурных объектов АО ЛКФ «Рошен».

Кроме того судом установлено, что участником/учредителем ООО «Рошен» является в том числе АО ЛКФ «Рошен». В качестве управляющей компании данных обществ значится ООО УК «Новые горизонты», участником/учредителем которого, в свою очередь, является ООО «Танталайз Групп» (Украина), а бенефициарным владельцем АО ЛКФ «Рошен» является Алексей Порошенко – гражданин Украины», — сообщает Арбитражный суд Липецкой области.

На основании этих выводов Липецкий арбитраж пришел к выводу, что исковые требования ООО «Рошен» основаны на мнимой сделке, которая является ничтожной и отказал компании в удовлетворении ее требований.

ООО «Рошен» обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, но он оставил решение арбитражного суда Липецкой области без изменения.
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#арбитраж #суд
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