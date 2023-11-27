В Липецкой области 60 социальных предпринимателей получили грант на развитие собственного дела

Меры поддержки для такого бизнеса всё время расширяются.





С 2020 года количество социальных предприятий в Липецкой области увеличилось в три раза: в региональном управлении экономического развития эту тенденцию связывают с постоянным расширением мер поддержки социально ориентированного бизнеса.Одна из таких мер —грант до 500 тысяч рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для социальных предпринимателей, работающих в сферах образования, медицины, обрабатывающих производствах, бытовых услуг и физкультурно-оздоровительной деятельности. Потратить эти деньги можно на самые разные цели — от аренды и ремонта помещений до уплаты лизинговых платежей.Индивидуальный предприниматель Ольга Ильина вместе с мужем Павлом ещё в 2016 году открыла детский образовательный клуб, в котором дети занимаются учёбой в игровой форме: робототехникой, инженерным делом, начальной физикой и техническим творчеством. В будущем такие знания пригодятся и в школе, и в жизни.Павел — инженер-конструктор, Ольга — педагог. Под чутким руководством семейной пары и уже троих их сотрудников дети от 5 до 15 лет сами изготавливают и собирают различные модели из фанеры, картона, акрила и других материалов. Говорят, всего за четыре занятия даже первоклассник сделает велосипедиста, который ездит по верёвочке!В 2021 году Ольга Ильина получила грант социальным предпринимателям в размере 200 тысяч рублей. Добавив свои 200 тысяч, семья потратила деньги на профессиональный лазерный станок, на котором теперь изготавливают детали для дальнейшей сборки.Ильины активно сотрудничают со школами и детскими садами, а сейчас совместно с «Технопарком -Липецк» и департаментом образования реализуют проект по ранней профориентации школьников 3-4 классов.Воспитанники образовательного клуба — победители всевозможных творческих и технических конкурсов, в том числе федеральных. В прошлом году ученики Ольги и Павла побывали на конкурсах в Москве, Екатеринбурге и Красноярске, а 14-летний восьмиклассник школы №47 Павел Антонов, который занимается в клубе уже пять лет, даже завоевал второе место в федеральном конкурсе «Новогодний фейерверк» и принял участие в Кремлёвской ёлке.— Хотелось бы стать инженером или архитектором. Я уже сам создаю модели, которые собирают младшие ученики. Например, модель установки «Катюша». В ней есть и гидроэлементы, и шестерёнки, и моторы — по сути это робот на пульте управления, — рассказал Павел Антонов.Индивидуальный предприниматель Арменуи Игитханян с 2017 года живёт в Липецке, а в августе 2022 года открыла своё бистро на улице Московской. Работает одна: лишь изредка на помощь приходят сын и невестка. В 2023 году женщина получила грант социальным предпринимателям по инвалидности в 500 тысяч рублей. Деньги потратила на оборудование, расходные материалы и аренду: купила гриль, тестомешалку и печь. В ближайших планах — приобретение телефонов для службы доставки и посудомоечной машины. Кроме того, поддержка поможет женщине целый год оплачивать аренду помещения.Основной акцент в бистро Арменуи Игитханян — на домашнюю кавказскую и грузинскую кухню. Делают шашлык, шаурму, плов, салаты, кондитерские изделия и пиццу. Но и салат «Цезарь», и пицца здесь с «изюминкой» — с шашлыком и фирменными соусами и никаких магазинных кетчупов!Готовит Арменуи как дома для своих родных — поэтому и многих своих клиентов знает не только в лицо, но и по именам. Люди сюда возвращаются. Уже сейчас в бистро есть несколько мест для приема пищи, а мечтает женщина о своём ресторане.Виктор Стульцев — владелец коррекционно-развивающего детского центра на улице Свиридова. Своё дело мужчина начал с личного опыта: его ребёнок — с особенностями развития и до пяти с половиной лет не говорил. В своё время Дмитрию пришлось столкнуться со сложностями в поиске специалистов реабилитации, ездить в Воронеж, Москву и Санкт-Петербург. И результаты не заставили себя ждать: ребёнок ходит в логопедический класс обычной школы.Именно поэтому Дмитрий решил внедрить в родном Липецке новые направления и программы реабилитации для детей. Сейчас его центр предоставляет такие услуги, как логопедия, нейропсихологическая помощь, занятия сенсорной интеграции, АВА-терапия, нейройога и другие.В 2021 году Дмитрий получил грант социальным предпринимателям в 500 тысяч рублей: деньги направил на аренду и оборудование.Через коррекционный детский центр за три года прошли около 1200 детей с особенностями: задержкой психического и речевого развития, гиперактивностью, ДЦП и синдромом Дауна. У многих хорошая динамика.Вероника Казакова — заместитель генерального директора медицинской компании, у которой шесть частных машин «Скорой помощи». Фирма оказывает не только платные услуги, но и обслуживает по полису ОМС 7500 тысяч человек прикреплённого населения и вот-вот за счёт реконструкции здания откроет дневной стационар с кабинетом приёма, прививочным кабинетом и процедурной.За полученный в 2021 году грант социальным предпринимателям в 500 тысяч рублей на условиях софинансирования компания полностью оснастила одну из неотложек: купили дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат ИВЛ, газовые баллоны.Саму машину скорой помощи «Ситроен» тоже купили за счёт другой меры поддержки — льготного займа областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства под 3,2%. А сейчас ставку для социальных предпринимателей фонд и вовсе снизил до 1% годовых в первый год. Компания решила воспользоваться и этой поддержкой и купить «Газель Некст».Помимо финансовых мер поддержки, социальный бизнес в Липецкой области может получить образовательную и консультационную помощь. Для этого можно обратиться в Центр инноваций социальной сферы, который работает с 2020 года на базе Центра «Мой бизнес». Здесь оказывают комплексную поддержку, консультационные и организационные услуги как начинающим предпринимателям, так и тем, кто занимается «добрым» бизнесом уже несколько лет.