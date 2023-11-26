Липецкий форвард ЦСКА забил гол в «дерби страны»

Так результативно Антон Заболотный за армейский клуб ещё не играл.

32-летний нападающий ЦСКА Антон Заболотный, начинавший карьеру в липецкой СДЮШОР «Металлурга», проводит свой самый результативный сезон в армейском клубе.

Вчера Заболотный отличился в «дерби страны» - на «ВЭБ-Арене» между ЦСКА и столичным «Динамо». На 40-й минуте Заболотный откликнулся на навес узбекского хавбека Аббоса Файзуллаева, к тому моменту уже забившему один гол, перевисел в воздухе парагвайского защитника бело-голубых Роберто Фернандеса и головой отправил мяч в сетку. Армейцы вышли вперёд – 2:1.

Гол Заболотного. Видео vk.com/pfc_cska



Правда, после перерыва динамовцы сумели переломить ход матча и 3:2. Дубль сделал бразильский полузащитник Бителло, забивший по голу в каждом тайме, победу на 74-й минуте принёс Фёдор Тюкавин.

Обзор матча. Видео vk.com/fcdm_official

Заболотный отыграл все 90 минут. Этот гол стал дня него 6-м в Премьер лиге (1 – с пенальти), он второй бомбардир команды вслед за Фёдором Чаловым, который забил 7 мячей, 4 из которых – с 11-метровых.

В споре бомбардиров РПЛ Заболотный вышел на единоличное 7-е место, лидирует здесь колумбийский форвард «Зенита» Матео Касьерра с 12-ю голами далеко оторвавшийся от группы преследователей, у которых по 7 голов.

В прошлом чемпионате Заболотный забил за ЦСКА 3 гола, в позапрошлом – 5, а самым результативным в Премьер-Лиге дня него является сезон-2020.21, когда он настрелял 9 мячей за «Сочи».

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице, динамовцы поднялись на 3-е место, выиграв у армейцев в сезоне уже второе «дерби», считающееся футбольной классикой со времён послевоенного противостояния ЦДКА и «Динамо». В первом круге «бело-голубые» были сильнее – 2:1, несмотря на то, что счёт открыл как раз Заболотный.



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Фото ПФК ЦСКА

