Из-за проверки полиции 8 тыс. сотрудников Wildberries не могут начать работать

В компании заявляют, что более 8 тысяч сотрудников пока не могут начать работу в связи с проверкой кадров склада силовиками.





24 ноября утром в Wildberries заявили, что в сортировочном центре в Электростали проводится проверка документов, и предупредили о возможных перебоях с отгрузкой и выгрузкой товаров.



"В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более восьми тысяч занятых на складе Wildberries в Электростали. Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон", — говорится в сообщении.



В компании отметили, что руководство находится на постоянной связи с представителями полиции, но пока нормализовать работу не удается. Проверка продолжается, - передает



Из-за проверки правоохранительных органов на складе в Электростали более восьми тысяч сотрудников Wildberries не могут приступить к работе, продавцам грозят серьезные убытки, - сообщила компания.24 ноября утром в Wildberries заявили, что в сортировочном центре в Электростали проводится проверка документов, и предупредили о возможных перебоях с отгрузкой и выгрузкой товаров."В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более восьми тысяч занятых на складе Wildberries в Электростали. Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон", — говорится в сообщении.В компании отметили, что руководство находится на постоянной связи с представителями полиции, но пока нормализовать работу не удается. Проверка продолжается, - передает РИА Новости Ранее полицейские задержали 16 иностранцев в подмосковной Электростали за нарушение миграционного законодательства : каждого оштрафовали по трем статьям, а троих нелегалов выдворили из страны, - рассказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.