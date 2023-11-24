25 минут назад
В МИД РФ призвали не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря
В МИД России подчеркнули, что обсуждение данного вопроса необходимо вести на международной площадке, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), с обязательным учетом мнения Москвы.
"С озабоченностью фиксируем возросшую в последнее время активность ряда западных стран, ЕС и подконтрольных им организаций по тематике подъема затопленного в Балтийском море химического оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны. Убеждены, что обсуждение такого рода вопросов должно вестись на соответствующих международных площадках, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), с обязательным учетом мнения России и других стран — союзниц по антигитлеровской коалиции, а также экологических рисков", — отметил Беляев.
По его словам, полноценная деятельность ХЕЛКОМ сейчас парализована из-за действий Запада.
"Несогласованные сепаратные действия, попытки подтянуть к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивны, но могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям", — подчеркнул он.
После окончания войны в 1945 году в Балтийском море затопили несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. Наибольший арсенал сбросили в окрестностях островов Готланд и Борнхольм. По оценке российских ученых, на дне могут находиться несколько тысяч тонн иприта. Как писало издание Politico, что власти Германии планируют запустить программу по подъему боеприпасов со дна моря.