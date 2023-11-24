Мэрия: ночью на улицы города высыпаны 609 тонн песка и соли

Дороги и тротуару убирают 33 единицы спецтехники и более 110 работников муниципального управления благоустройства.





Ночью на основные улицы Липецка, по данным мэрии, высыпаны 489 тонн пескосоляной смеси и 120 тонн технической соли.



«В два часа ночи началась уборка проезжих частей, в пять утра — тротуаров. На дорогах работают 12 пескоразбрасывателей и восемь тракторов. Ещё пять малогабаритных машин посыпают противогололедными материалами тротуары и остановки. Снег с тротуаров убирают более 110 дворников при помощи восьми тракторов», — сообщает пресс-служба администрации города.



Днем цикл посыпки дорог повторится. К вывозу снега с улиц мэрия собирается привлечь помимо собственной техники арендованную — 20 единиц.



Тем временем ГИБДД предупреждает: по прогнозам синоптиков, осадки продолжатся, ожидается гололедица.



«Обычно в такую погоду увеличивается число автоаварий, особенно с механическими повреждениями. При ограниченной видимости и на скользкой дороге необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию.



Обязательно помнить о том, что в непогоду обязательно необходимо передвигаться в транспортном средстве с включенными фарами и «противотуманками», — советуют автоинспекторы.



