Сегодня в Липецке: память о лётчике, День матери и как добиваться целей на примере Емели-дурачка

Липчан ждёт чрезвычайно насыщенная последняя пятница ноября.

Потепление вызовет дождь

В Липецке резко потеплеет – от 0 до +2 градусов. Соответственно, и осадки выпадут не совсем зимние: мокрый снег и дождь.







Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ не будет холодной воды в домах на улицах Гагарина, 60б, 68; Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Тельмана, 3, 11, 70; Ю. Натуралистов, 1, 3, 5/2, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; на проспекте Победы, 22 и на проезде Шишкина, 1а.







В это же время с комфортом расстанутся жители частного сектора на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, Тельмана.

Отключения света

С 8:00 до 18:00 без электричества останутся жители улиц Брусничной, 18; Буденного, 71а, 84а, 120, 133а, 135, 137, 138, 139, 211; Карбышева, 28, 29; Речной, 24; Шкатова, 30; Шоссейной, 2, 3, 4,10а, 14; проезда Фёдора Лузана, 1-3, 3а, 4 - 11, 9а. Полностью обесточат улицы Гранитную, Гранитную 2-ю, Железнодорожную, Кротевича, Чайковского, Щорса.







С 9:00 до 17:00 не будет света на улице Газина, 5, а с 15:00 до 17:00 неприятные часы во мраке проведут обитатели Дома профсоюзов на Советской, 7.

Пробки

В пятницу заторы традиционно самые большие, а сегодня с учётом плохой погоды и риска аварий город вообще может встать. Средство против этого одно – «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Изучать дорожную обстановку рекомендуем прямо перед выездом, чтобы успеть проскочить пока ситуация не поменяется. Удачи вам на дорогах!



