Сегодня в Липецке: память о лётчике, День матери и как добиваться целей на примере Емели-дурачка

Липчан ждёт чрезвычайно насыщенная последняя пятница ноября.
Потепление вызовет дождь
В Липецке резко потеплеет – от 0 до +2 градусов. Соответственно, и осадки выпадут не совсем зимние: мокрый снег и дождь.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ не будет холодной воды в домах на улицах Гагарина, 60б, 68; Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Тельмана, 3, 11, 70; Ю. Натуралистов, 1, 3, 5/2, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; на проспекте Победы, 22 и на проезде Шишкина, 1а.
В это же время с комфортом расстанутся жители частного сектора на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, Тельмана.
Отключения света
С 8:00 до 18:00 без электричества останутся жители улиц Брусничной, 18; Буденного, 71а, 84а, 120, 133а, 135, 137, 138, 139, 211; Карбышева, 28, 29; Речной, 24; Шкатова, 30; Шоссейной, 2, 3, 4,10а, 14; проезда Фёдора Лузана, 1-3, 3а, 4 - 11, 9а. Полностью обесточат улицы Гранитную, Гранитную 2-ю, Железнодорожную, Кротевича, Чайковского, Щорса.
С 9:00 до 17:00 не будет света на улице Газина, 5, а с 15:00 до 17:00 неприятные часы во мраке проведут обитатели Дома профсоюзов на Советской, 7.
Пробки
В пятницу заторы традиционно самые большие, а сегодня с учётом плохой погоды и риска аварий город вообще может встать. Средство против этого одно – «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Изучать дорожную обстановку рекомендуем прямо перед выездом, чтобы успеть проскочить пока ситуация не поменяется. Удачи вам на дорогах!
Временно доступен
Приём граждан сегодня проведёт вице-мэр Липецка Николай Дергунов. Попасть к нему можно по предварительной записи сегодня с 14:00 в администрации города на площади Театральной, 1 в кабинете 102.
Дергунов курирует работу департаментов дорожного хозяйства и благоустройства, главного смотрителя, отвечает за работу подведомственных предприятий «Зеленхоз», «Липецкгорсвет».
Ко Дню матери
Большой концерт «День мамы» (0+) сегодня состоится в ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) в 18:00. На вхоже участников ждёт гостеприимная welcome-зона, номера от творческих коллективов Дома культуры и масса положительных эмоций. Вход свободный.
Но это далеко не всё. Празднику, который официально мы будет отмечать в ближайшее (последнее в ноябре) воскресенье, будет посвящён торжественный приём в правительстве Липецкой области (пл. Ленина-Соборная, 1) в 11:00 (0+), а также ещё несколько мероприятий. Вот список:
- Праздничный концерт «Всё на земле от материнских рук» (0+) в ДК «Сокол» (пл.Константиновой, 3) в 14:00;
- Концерт «Букет для дам» (0+) в Детской школе искусств №2 (ул. Ильича, 18) в 17:00.
- Концерт «Милая мама» (0+) в Детской музыкальной школе №10 (ул. Мичурина, 30) в 17:30.
- Концерт «С любовью к маме» (0+) в ДК «Студёновском» (ул. Шкатова, 25) в 18:00.
- Концерт «Спасибо тебе, родная» (0+) в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) в 18:00.
Памяти героя (6+)
Сегодня исполняется 8 лет со дня гибели липецкого летчика Олега Пешкова, которому присвоено звание Героя России.
В библиотеке «Матырской» (ул. Энергостроителей, 5а) по этому поводу в 12:00 пройдёт информационный час «Небо в сердце навсегда». На нём собравшимся расскажут о летчике и объяснят, что героического он совершил.
Знаменитая внучка знаменитого деда (6+)
В областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) открылась новая выставка «Но память прошлое хранит…», посвящённой 140-летию со дня рождения В.Д. Болдыревой-Семёновой-Тян-Шанской.
Вера Дмитриевна Болдырева-Семёнова-Тян-Шанская (1883-1984) – старшая внучка и помощница учёного и общественного деятеля П.П. Семёнова-Тян-Шанского. Она помогала ему систематизировать коллекцию голландской и фламандской живописи, писала под его диктовку письма, научные статьи и знаменитые воспоминания о путешествии в Тянь-Шань. На выставке представлены фотографии, личные вещи Веры Дмитриевны, более 40 её живописных и графических работ, а также вещи семьи Семёновых-Тян-Шанских, которые она передала в Липецкий областной краеведческий музей, в том числе уникальный шёлковый халат с национальным орнаментом. Именно в нём её знаменитый дедушка путешествовал по Средней Азии.
Выставка продлится до 28 января. Музей работает кроме понедельника и вторника с 10:00 до 19:00, по четвергам – с 11:00 до 20:00.
Певец… писал картины (6+)
В Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) в 17:00 состоится открытие выставки картин, посвященной полувековому юбилею творческой деятельности народного артиста России Валерия Радченко.
Радченко известен всем, как певец, но хобби и любовь всей его жизни – живопись. В экспозиции представлены картины «липецкого Шаляпина», написанные им за последние 5 лет, а также очень-очень старые работы, которые особенно дороги сердцу автора.
Вход на выставку и на само открытие свободный. Центр работает ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 19:00.
Сказкатерапия (12+)
В Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Циолковского, 15/3) в 18:00 пройдёт психологический тренинг-интенсив «Праздничная сказкотерапия». Занятия проведёт психолог Светлана Мязина. Например, она расскажет, как русские сказки помогают добиваться поставленных целей.
Кубок России (6+)
Липецкий мини-футбольный клуб сегодня проводит ответный матч 1/8 финала Кубка России с нижегородским «Торпедо».
Встреча состоится в спорткомплексе «Атлант» в селе Копцевы Хутора (ул. Котовского, 1в) в 19:00. В первом матче на выезделипчане проиграли – 0:3, для выхода с следующую стадию придётся сегодня очень сильно постараться. Но футзал – непредсказуемый вид спорта, а для команды Темура Алекберова нет ничего невозможного. Будем болеть!
Бокс и гимнастика (6+)
Ещё два достойных спортивных события ждут липчан сегодня. В СК «Сокол» (ул. Ушинского,5) стартует областной Фестиваль бокса, посвященный памяти Заслуженного тренера РСФСР Петра Куликова. Предварительные бои начнутся сегодня с 12:00, финалы – завтра.
А в детско-юношеской спортивной школе №1 (ул. Циолковского, 31а) состоится Кубок Липецка по художественной гимнастике «Липецкие узоры». Начало в 10:00.
Дорогие липчане! Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. А у тех, кто трудится не по пятидневке, она ещё продолжается. Но и тем и другим интересно знать, что происходит вокруг. Липчанам делать это проще, нужно лишь помнить электронное имя Липецка – GOROD48. Чаще заходите на сайт в течение дня и тогда можете быть спокойными: ничего важного и полезного вы не упустите. Ждём вас снова и снова.
Думаю
Денчик
Электорат