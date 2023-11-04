Мини-футбольный клуб из Липецка рискует не завоевать Кубок России

Сегодня наши стоически держались в Нижнем Новгороде, но ближе к концу пропустили три мяча.

Липецкая команда по мини-футболу взяла старт в Кубке России. Волею жребия в 1/8 финала нашим кудесникам малого мяча пришлось играть с нижегородским «Торпедо», которое в нынешнем сезоне идёт на 2-м месте в Суперлиге. В итоге в первом матче в Нижнем Новгороде победили записные фавориты – 3:0.

Липчанам не смогли помочь травмированные Евгений Мурашов и Руслан Курбанов. Тем не менее, команда достойно начала матч и первый тайм завершила «по нулям», хотя Исмаил Гибадуллин и Александр Дунец имели шансы вывести липчан вперёд.

После перерыва хозяева придавили наших парней к воротам. На 28-й минуте отличный шанс упустил бразильский «легионер» торпедовцев Габриэль.

Пробить выдавшего отличный матч голкипера Леона Геджуа удалось только в последней тети матча. На 33-й минуте после розыгрыша аута смачный дальний удар удался Антону Опперу – 1:0.



После этого липчане начали активно идти вперёд, причём к атакам всё чаще подключался и Геджуа. На 36-й минуте голкипер пробовал пробить по чужим воротам, но его удар заблокировали, а на отскоке самым расторопным оказался Денис Аширов, который с середины площадки поразил пустые ворота – 2:0.



Геджуа так расстроился, что уступил место Родиону Залалетдинову, но и тот не остался «сухим»: за минуту до конца встречи третий мяч забил Никита Хромых. При в целом неплохой игре, Липецк потерпел незаслуженно крупное поражение.



Ответный матч через три недели состоится в Липецке.



Фото МФК "Торпедо" (Нижний Новгород)

