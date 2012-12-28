Липецкая вечЁрка: сокращение городских маршрутов, платежи за отопление и когда выберут нового мэра
В Каменном логу канализационные стоки снова бьют гейзерами
На минувшей неделе водоканал фонтаны ликвидировал оперативно, но они появились вновь.
Такое уже происходило в минувший вторник, но «РВК-Липецк» ликвидировал течь в тот же день.
— На место в ближайшее время будет направлена бригада специалистов «РВК-Липецк» для обследования сетей. В случае необходимости, по его результатам будут приняты соответствующие меры для устранения нештатной ситуации, — сообщили в ресурсоснабжающей организации.
