Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Боевая часть БПЛА упала во дворе жилого дома
Происшествия
В Липецкой области перехвачены три БПЛА
Происшествия
Четыре дома эвакуированы в Ельце из-за упавшего беспилотника
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сокращение городских маршрутов, платежи за отопление и когда выберут нового мэра
Общество
Из-за засора канализации бытовым мусором в подвале скопилась вода и замкнуло электрощит
Общество
В доме на Кривенкова провалились ступени входной группы
Общество
Режим угрозы атак БПЛА объявлен в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области до +4
Погода в Липецке
Ельчане могу возвращаться в свои дома: обломки БПЛА обезврежены
Происшествия
Житель Добровского округа сделал оружие из приспособлений для забоя скота
Общество
Читать все
Из-за засора канализации бытовым мусором в подвале скопилась вода и замкнуло электрощит
Общество
В доме на Кривенкова провалились ступени входной группы
Общество
УК кивает на «РВК», а в подвал бежит река
Общество
У Фащевки лобовое столкновение двух легковушек
Происшествия
«Металлург» забил гол «рукой Бога»
Спорт
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
В Каменном логу канализационные стоки снова бьют гейзерами
Общество
В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
Ельчане могу возвращаться в свои дома: обломки БПЛА обезврежены
Происшествия
Ельчан просят отойти от окон: произойдет уничтожение фрагмента БПЛА
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
156
34 минуты назад

В Липецкой области до +5

Весна заявляет о себе все громче.

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, усилится влияние антициклона с запада – существенных осадков не ожидается, лишь ночью 10 марта местами пройдет небольшой снег.

Среднесуточные температуры составят 1-3 градуса мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек.

Температура ночью будет от -1 до -6, днем – от 0 до +5.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.

День 8 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1960 году – 27 градусов мороза.
погода
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить