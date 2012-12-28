В Липецкой области до +5

Весна заявляет о себе все громче.

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, усилится влияние антициклона с запада – существенных осадков не ожидается, лишь ночью 10 марта местами пройдет небольшой снег.Среднесуточные температуры составят 1-3 градуса мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек.Температура ночью будет от -1 до -6, днем – от 0 до +5.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.День 8 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1960 году – 27 градусов мороза.