Липецкая вечЁрка: сокращение городских маршрутов, платежи за отопление и когда выберут нового мэра
В Липецкой области до +5
Весна заявляет о себе все громче.
Среднесуточные температуры составят 1-3 градуса мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек.
Температура ночью будет от -1 до -6, днем – от 0 до +5.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.
День 8 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1960 году – 27 градусов мороза.
