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35 минут назад
Центробанк Турции повысил учетную ставку с 35 до 40%
Центральный банк Турции 23 ноября повысил учетную ставку с 35% до 40%.
Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 35% до 40%, - говорится в сообщении регулятора.
"Комитет по денежно-кредитной политике принял решение о повышении учетной ставки (ставки аукциона недельного репо) с 35% до 40%. Общая инфляция, которая немного снизилась в октябре, остается соответствующей прогнозу, представленному в последнем отчете. Текущий уровень внутреннего спроса, цены на услуги и геополитические риски оказывают инфляционное давление", - отмечается в сообщении ЦБ. Это уже шестое повышение учетной ставки в 2023 году.
Совет банка при этом отметил, что "краткосрочные индикаторы указывают на начало балансировки внутреннего спроса", "началось ограниченное улучшение инфляционных ожиданий и поведения цен". Также ЦБ отметил тренд на стабилизацию курса национальной валюты, турецкой лиры.
Уровень жесткости денежно-кредитной политики, по мнению регулятора, в настоящее время приближается к уровню, который необходим для достижения дезинфляции. "В этом контексте темпы ужесточения денежно-кредитной политики будут замедлены, и шаги по ужесточению будут завершены в течение короткого периода времени", - говорится в заявлении ЦБ.
Центробанк Турции в ноябре провел анкетирование среди 69 представителей финансовых рынков. Монетарная политика, проводимая новым руководством регулятора, в целом вызывает позитивную реакцию в местных деловых кругах. Так, участники опроса полагают, что инфляция в Турции к концу года ожидается на уровне 67,23%, что несколько выше официальных прогнозов ЦБ - 65%. По расчетам экспертов, экономический рост в Турции к концу года достигнет 4,1%, хотя власти ожидают 4,5%, - передает ТАСС.
"Комитет по денежно-кредитной политике принял решение о повышении учетной ставки (ставки аукциона недельного репо) с 35% до 40%. Общая инфляция, которая немного снизилась в октябре, остается соответствующей прогнозу, представленному в последнем отчете. Текущий уровень внутреннего спроса, цены на услуги и геополитические риски оказывают инфляционное давление", - отмечается в сообщении ЦБ. Это уже шестое повышение учетной ставки в 2023 году.
Совет банка при этом отметил, что "краткосрочные индикаторы указывают на начало балансировки внутреннего спроса", "началось ограниченное улучшение инфляционных ожиданий и поведения цен". Также ЦБ отметил тренд на стабилизацию курса национальной валюты, турецкой лиры.
Уровень жесткости денежно-кредитной политики, по мнению регулятора, в настоящее время приближается к уровню, который необходим для достижения дезинфляции. "В этом контексте темпы ужесточения денежно-кредитной политики будут замедлены, и шаги по ужесточению будут завершены в течение короткого периода времени", - говорится в заявлении ЦБ.
Центробанк Турции в ноябре провел анкетирование среди 69 представителей финансовых рынков. Монетарная политика, проводимая новым руководством регулятора, в целом вызывает позитивную реакцию в местных деловых кругах. Так, участники опроса полагают, что инфляция в Турции к концу года ожидается на уровне 67,23%, что несколько выше официальных прогнозов ЦБ - 65%. По расчетам экспертов, экономический рост в Турции к концу года достигнет 4,1%, хотя власти ожидают 4,5%, - передает ТАСС.