Сегодня в Липецке: лучший день для любителей музыки и розовые мечты о повышении зарплаты

Липчан ждёт множество концертов, творческие мастер-классы, Школа грамотного потребителя и

Столбик идёт вниз

В Липецке будет чуть холоднее, чем вчера - от -5 до -7 градусов и второй день подряд без существенных осадков.







Отключения воды

С 9:00 и до завершения ремонтных работ оставят без холодной воды жителей дома на улице Вермишева, 9.

А с 10:00 и до конца ремонта временные трудности истыпают потребители в домах на улицах Баумана, 285ст.1, 299Аст.2, 299А, 299Аст.1; Депутатской, 61б; Неделина, 20а; Папина 29, 29а, 31, 31а, 31б, 31в; а также в частном секторе на улицах Баженова, Булавина, Курчатова, Сокольский лог и в переулке Помяловского.







Отключения света

С 8:00 до 18:00 погрузятся во мрак жители домов на улицах Дружбы, 1а; Индустриальной, 169, 224; в переулках Космическом3, 4, 4а, 5, 5а и Уютном, 1, 6. В это же время полностью обесточат улицы Баумана, Белорусскую, Добролюбова, Свердлова, Сурикова, Сырскую, Третьякова, переулок Свободный.







С 9:00 до 17:00 пропадёт электричество в домах на улицах 30 лет Октября, 23; Ангарской, 31; Гагарина, 6; Кротевича, 1, 2, 3, 4, 4/2, 5, 7; Минской, 49а; Шкатова, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, , 24, 25, 26, 30; в переулке Янкина, 4, 6, 8, а также полностью на улицах 4-й Пятилетки, Гранитной, Орловской, Пионерской, Ново-Весовой, Ударников и в садоводчестве «Ударник».

Пробки

В 6 утра первые серьёзные заторы уже возникли на выезде их микороайона Елецкого и на кольце Трубного завода. Но это ещё «цветочки». Советуем липецким водителям не тянуть с заменой летней резины на зимнюю, а еще – пользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями. Помните: в Липецке не бывает таких пробок, которые нельзя объехать по альтернативному маршруту.

Приём у вице-мэра

Заместительница мэра Липецка Анна Шамаева сегодня пообщается с липчанами. Личный приём пройдёт с 14:00 в администрации Липецка на площади Театральной, 1 в кабинете №102.







В мэрии Шамаева курирует департаменты образования, культуры и туризма, физкультуры и спорта, управления городскими округами, управление опеки и охраны прав детства, отдел по работе с молодежью.

Музыка кино (6+)

Сегодня липчане могут побывать на концерте, который даст Российский государственный симфонический оркестр под управлением знаменитого дирижёра Сергея Скрипки. Его имя указано в титрах многих популярных кинофильмов, он в них отвечает за музыку. Выступление в концертном зале «Унион» будет виртуальным т.е. зрителям покажут концерт на большом экране с использованием современной акустики. Выступление будет посвящено памяти выдающегося французского композитора Мишеля Леграна (1932 – 2019).







В программу войдут интродукция из кинофильма «Лето Пикассо», музыка из фильма «Повторный брак», песни из популярного кино «Лучшие друзья», «Счастливый конец», «Полярная станция «Зебра», «Шербурские зонтики», «Афера Томаса Крауна», «Йентл», блюз «Красное и чёрное».

Михаил Иванов, «Вальс для Марии».

Начало в 18:00, билеты от 100 рублей.

«Эволюция рока» (6+)

В липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) сегодня можно услышать и настоящий живой звук.







В 19:00 липецкий духовой оркестр представит вторую часть концерта «Эволюция рока». В репертуар войдут хиты известнейших рок-групп мира. Солировать будут вокалисты Тимур Степанов и Маргарита Петрухина, а также Эльвира Бокова (виолончель), Дмитрий Данилов (гитара).

Творчество юных (6+)

Сегодняшний день – просто рай для любителей музыки. В 16:30 концерт состоится «Старт надежды» в Детской школе искусств № 1 на Интернациональной, 53а. Выступят участники XIII молодежных Дельфийских игр Липецкой области.







А кто кукловод? (12+)

Сегодня творческую встречу со зрителями проведут артисты Липецкого государственного театра кукол (ул. Гагарина, 74).







Мероприятие «От книги до театра» начнётся в 11:00.

Уютный подсвечник (6+)

В Керамокластере на улице Студёновской, 39б сегодня в 12:00 желающих научат лепить своими руками подсвечник «Кошкин дом».







Тема нашего занятия вдохновлена сюжетом известной сказки С.Я. Маршака. Действительно, кто, если не кошка знает толк в тепле и уюте, не так ли? Народный мастер Ирина Беликова поможет слепить глиняную миниатюру как раз перед новогодними праздниками подарите своему дому свет и уют.

«Сказки Волшебного фонаря»

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская. 28) сегодня можно будет и изготовить поделку своими руками, и прикоснуться к волшебной сказке.



Фото vk.com/vbiblioteku



Сотрудники музея-усадьбы П.П.Семёнова-Тян-Шанского в 12:31 проведут мероприятие «Сказки Волшебного фонаря». Гостей познакомят с традициями семьи Семеновых-Тян-Шанских, расскажут, что такое «Волшебный фонарь», во время демонстрации сказочных историй, героем которых стал сам Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. Напоминанием об удивительной встрече станет изготовленная своими руками игрушка-перевертыш или бонбоньерка со сладким сюрпризом внутри.

Вход свободный.

«Серебряный век» (12+)

В Военно-исторической библиотеке (ул. Гагарина,75) сегодня в 13:00 ждут любителей поэзии на мероприятие «Вкусно и строчка». Оно будет посвящено поэтам Серебряного века.







Потребляй ресурсы грамотно

В Липецкой областной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 16:00 состоится очередное заседание «Школы грамотного потребителя» (16+). Липчанам расскажут способы экономить на услугах ЖКХ.







Новогодний конкурс

Липчанам предлагают принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее убранство в своём доме или дворе. Для этого необходимо украсить дом или подъезд и сделать качественные фотографии, которые можно направить по адресу ул. Пролетарская, 5, каб. 4 или по электронной почте murahovskayaea@lipetskcity.ru.

Заявку на участие могут прислать старшие по дому, председатели ТОС, ТСЖ, а также представителем инициативной группы. Конкурсная комиссия оценит новогоднее оформление входной группы, фасада, оконных проемов, холла, прилегающей территории, наличие уличных композиций с новогодней тематикой, украшенной ели во дворе, элементов с изображением символа наступающего года.







Итоги подведут в конце декабря, а победителям вручат дипломы и подарки. Телефон для справок: (4742) 28-03-83.

Липчане хотят прибавки к жалованию

58% липчан в будущем году ожидают повышения зарплаты, выяснили в ходе опроса социологи сервиса SuperJob.

Цифра велика и даже странновато: неужели людям не хватает зарплат в процветающей России? Но не всё измеряется деньгами. 36% ждут стабильной работы своей компании. 24% респондентов в будущем году хотели бы продвинуться по карьерной лестнице и решать новые интересные задачи. Еще 24% надеются на взаимопонимание с руководством. Об улучшении условий труда мечтает 19% горожан. 6% грезят об улучшении взаимоотношений в коллективе.







Любопытно, что чем выше у людей зарплата, тем больше они мечтают о ей дальнейшем повышении, а также о расширении компенсационного пакета и карьерном росте. Горожане с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще мечтают о стабильности, адекватном руководстве и отзывчивых коллегах.

Дорогие липчане! В середине рабочей недели у большинства из нас забот полон рот. Но отвлекаться от рабочих задач необходимо, иначе голова пойдёт кругом. Да и в наше время ничего не ценится так сильно, как информация. Все свежие новости вы можете узнать на GOROD48 – чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего важного и полезного. Ждём вас снова и снова.

Использованы фото Липецкого Дома музыки





