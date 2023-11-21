Липецкая вечЁрка: погибшая от мороза, видео смертельной аварии и рожающий робот

Сегодня, 21 ноября, стало известно, что умерла липчанка, которую нашли замерзающей на улице, прокуратура выложила видео смертельной аварии на трассе «Дон», и в медицинском колледже появился робот, который похож на беременную женщину — на ней будут тренироваться акушерки.