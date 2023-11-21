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Липецкая вечЁрка: погибшая от мороза, видео смертельной аварии и рожающий робот
Сегодня, 21 ноября, стало известно, что умерла липчанка, которую нашли замерзающей на улице, прокуратура выложила видео смертельной аварии на трассе «Дон», и в медицинском колледже появился робот, который похож на беременную женщину — на ней будут тренироваться акушерки.
Сейчас в ожоговом центре пытаются спасти еще одного пациента — 52-летнего гражданина, найденного в сугробе у многоэтажки на улице Стаханова. Он обморозил руки и ноги.
Сегодня мы выяснили, что снегопад, который прошел накануне, доставил липчанам много хлопот.
— Нет желающих за МРОТ в снегу копаться, — пришла к выводу Елена.
Журналист GOROD48 сегодня проехал по Липецку и пришел к выводу, что в центре город убрали, а на окраинах до сих пор снежная каша.
— Каждый год одно и тоже, — в сердцах заметил житель.
Кстати, мэр Евгения Уваркина даже «хорошо» не поставила своей команде за подготовку города у зиме.
Прокуроры сегодня распространили видео, на которое попал момент столкновения автомобиля «Лада Ларгус» и грузовика «Исузу», в котором погибли жена и два ребенка водителя легковушки. а сам он оказалс яв больнице.
По факту аварии полицейские возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».
— Занесло. Дураку понятно. Виноваты дорожные службы. Дороги не чистят. Это видно хорошо на регистраторе. А тут и далеко ходить не надо. Весь город вчера увидел и почувствовал заботу дорожных служб. В городе авто брюхом скребли по снегу, — считает Занесло.
ДТП бывают разные. Сегодня в Липецке произошла авария, как в анекдоте: на улице Студеновской столкнулись «Мерседес Е 53» и «Москвич — 2141».
Для справки, стоимость иномарки — в районе семи миллионов рублей, а «Москвича» — раз в 70-т меньше. ДТП обошлось без пострадавших.
И еще одна курьезно-автомобильная тема. «Ауди» депутата горсовета оказался припаркован с нарушениями ПДД.
«Я больше так не буду», пообещал народный избранник. Несмотря на раскаяние, в пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 уточнили, что по факту публикации ОГИБДД УМВД России по Липецку будет проведена проверка.
Депутаты горсовета сегодня, кстати, проголосовали за увеличение списка льготников, которые смогут бесплатно пользоваться местами на платных парковках. Если что, депутаты в этот список пока не входят. Напомним, парковки могут стать платными в Липецке во второй половине декабря.
В липецком медколедже появился робот-симулятор для отработки навыков родовспоможения Люсина, который очень похож на беременную женщину. В колледже агрегат ласково назвали Люся.
Раньше будущие акушеры тренировались на механических тренажерах. Теперь же нашпигованному электроникой сложному механизму, управляемому с помощью ноутбука, можно задать любой сценарий родов.
А еще Люся может говорить, ее словарный запас соответствует ситуации.
Сегодня ночью, по прогнозам синоптиков, морозы усилятся, столбики термометров могут опуститься до -11 градусов, днем будет потеплее: от 5 до 7 градусов мороза.