Здоровье

сегодня, 11:28

Найденная на улице Терешковой женщина умерла в больнице

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#переохлаждение #обморожение
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Найденная на улице Терешковой женщина умерла в больнице

Несколько дней врачи боролись за жизнь замёрзшей женщины.

49-летняя липчанка, найденная 15 ноября в 04:30 лежащей на дороге в районе дома №32/1 по улице Терешковой с сильнейшем переохлаждением и обморожениями III степени рук и ног, умерла в ожоговом центре.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина умерла от переохлаждения, белой горячки и осложнения в виде отёка мозга. После поступления в больницу пациентка несколько дней находилась в реанимации на ИВЛ.
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#переохлаждение #обморожение
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Комментарии (3)

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И это

сегодня, 11:45
Липчанин, правда.
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Житель

сегодня, 11:44
Лежала наверное ,выживет не выживет
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Липчанин

сегодня, 11:33
Кто там за нее боролся ? Не смешите людей.нормальных не лечат а такие тем более не нужны.
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