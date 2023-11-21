Здоровье
сегодня, 11:28
Найденная на улице Терешковой женщина умерла в больнице
3 2060
Несколько дней врачи боролись за жизнь замёрзшей женщины.
49-летняя липчанка, найденная 15 ноября в 04:30 лежащей на дороге в районе дома №32/1 по улице Терешковой с сильнейшем переохлаждением и обморожениями III степени рук и ног, умерла в ожоговом центре.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина умерла от переохлаждения, белой горячки и осложнения в виде отёка мозга. После поступления в больницу пациентка несколько дней находилась в реанимации на ИВЛ.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина умерла от переохлаждения, белой горячки и осложнения в виде отёка мозга. После поступления в больницу пациентка несколько дней находилась в реанимации на ИВЛ.
3 2060
И это
Житель
Липчанин