Вылизанный проспект Победы и снежная каша на окраинах

Сегодня утром корреспондент GOROD48 проехался в 27-м автобусе от микрорайона «Победа» в центр города.

Вчера в 20:00 в Липецке закончился снегопад, который шел с раннего утра. Как сообщили GOROD48 синоптики, над городом выпало до 20% месячной нормы осадков. МБУ «Управление благоустройства Липецка» работало весь день и продолжило очистку улиц и тротуаров ночью. С каким результатом? Корреспондент GOROD48 проехался утром в 27-м автобусе от микрорайона «Победа» в центр города и посмотрел на результаты.Автобус забуксовал в сдвинутом к краю дороги снежном валу на улице Свиридова у одной из остановок, поэтому к следующей такой же не подъехал, а остановился ровно посередине дороги в двух метрах от едва видимого бордюра.. Пассажиры были вынуждены пробираться через снежную кашу по щиколотку, прежде чем попасть в салон. Дальше, на улиц Кривенкова, было чище. Там же появился асфальт - мини-трактор убрал снег с пешеходной дорожки. И чем ближе к центру, тем чище было и на дорогах, и на тротуарах. А уж проспект Победы вообще выглядел максимально вылизанным.В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка сообщили, что МБУ вот уже сутки работает не покладая рук уже сутки. За это время коммунальщики высыпали на улицы более 700 тонн пескосоляной смеси и свыше 160 тонн технической соли.— В ночную смену дороги города подметали 18 пескоразбрасывателей, семь тракторов. Спецтехника расчищала дороги, формируя вдоль них валы, которые начнут вывозить уже в первой половине дня. Тротуары начали очищать в 4 часа утра. Снег убирают 110 дворников и 12 спецмашин. Они приводят в порядок пешеходные дорожки, подходы к переходам и остановкам. За ночь очищены основные магистрали, 60% подходов к остановкам и переходам через дороги. Эти работы продолжаются и сейчас в новых, и отдаленных микрорайонах Липецка, — сообщили в ведомстве.Днем МБУ особое внимание уделит обеспечению безопасности пешеходов и вывозу снега с улиц. Кроме того, коммунальщики повторят цикл внесения на дороги противогололедных материалов. Сейчас на дорогах Липецка трудятся 45 единиц специализированной техники.