Общество

сегодня, 09:53

Вылизанный проспект Победы и снежная каша на окраинах

11 1240
#снегопад #расчистка дорог
4
Вылизанный проспект Победы и снежная каша на окраинах

Сегодня утром корреспондент GOROD48 проехался в 27-м автобусе от микрорайона «Победа» в центр города.

Вчера в 20:00 в Липецке закончился снегопад, который шел с раннего утра. Как сообщили GOROD48 синоптики, над городом выпало до 20% месячной нормы осадков. МБУ «Управление благоустройства Липецка» работало весь день и продолжило очистку улиц и тротуаров ночью. С каким результатом? Корреспондент GOROD48 проехался утром в 27-м автобусе от микрорайона «Победа» в центр города и посмотрел на результаты.

Автобус забуксовал в сдвинутом к краю дороги снежном валу на улице Свиридова у одной из остановок, поэтому к следующей такой же не подъехал, а остановился ровно посередине дороги в двух метрах от едва видимого бордюра.. Пассажиры были вынуждены пробираться через снежную кашу по щиколотку, прежде чем попасть в салон. Дальше, на улиц Кривенкова, было чище. Там же появился асфальт - мини-трактор убрал снег с пешеходной дорожки. И чем ближе к центру, тем чище было и на дорогах, и на тротуарах. А уж проспект Победы вообще выглядел максимально вылизанным.

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В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка сообщили, что МБУ вот уже сутки работает не покладая рук уже сутки. За это время коммунальщики высыпали на улицы более 700 тонн пескосоляной смеси и свыше 160 тонн технической соли.

— В ночную смену дороги города подметали 18 пескоразбрасывателей, семь тракторов. Спецтехника расчищала дороги, формируя вдоль них валы, которые начнут вывозить уже в первой половине дня. Тротуары начали очищать в 4 часа утра. Снег убирают 110 дворников и 12 спецмашин. Они приводят в порядок пешеходные дорожки, подходы к переходам и остановкам. За ночь очищены основные магистрали, 60% подходов к остановкам и переходам через дороги. Эти работы продолжаются и сейчас в новых, и отдаленных микрорайонах Липецка, — сообщили в ведомстве.

Днем МБУ особое внимание уделит обеспечению безопасности пешеходов и вывозу снега с улиц. Кроме того, коммунальщики повторят цикл внесения на дороги противогололедных материалов. Сейчас на дорогах Липецка трудятся 45 единиц специализированной техники.
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#снегопад #расчистка дорог
4

Комментарии (11)

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007

7 минут назад
На слайдах все красиво, на деле полная опа, каша каша и каша
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ГостьЯ

27 минут назад
Особенно на ЛТЗ...
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Люди же видят .

30 минут назад
Что интересно чистили и когда??? Прошла машина с ремонтом, посыпала, через 10 минут всё сразу же начало таять не смотря даже на непогоду. По улице Неделиной не одной кучи куда * снег нет. Можете проехать и посмотреть. Дорога сырая, так что можно пускать кораблики. Пешеходные зоны вообще не лишены, дороги которые ведут в глубь микрорайона не кто не чистит. Песка дворника нет не где. ДАЖЕ МОЖНО ПО КАМЕРАМ ПРОГЛЯДЕТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУРНОЙ РАБОТЫ ИЗ ТЁПЛОГО КАБИНЕТА.
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Коммунист

35 минут назад
Галина, вы что хотите перемен?
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Из года в год

40 минут назад
На пешеходном бульваре на Космонавто 100 -108, трактор, расчищая дорожку, сгребает снег в сторону прохода-выхода из дворов!!! Сугробы лежат до весны!!! Выйти из двора на чищенное невозможно!!! То сугроб, то наледь!!! Ещё с крыши Фикспрайса постоянно течёт вода (даже в мороз), образуя сплошной каток!!! Управление благоустойства бездействует! Не могут поделить территорию, оказывается она НИЧЬЯ!!! В городе ничья территория-- Это как????
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тема для размышления

46 минут назад
Галина, согласна- у таких руководителей главное создать видимость работы. Сидят и смотрят в интернете , когда будет плюсовая температура- ждут природного таяния снега.
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Житель Липецка

47 минут назад
"700 тонн пескосоляной смеси" --- песок на дорогах ещё с прошлого года лежит. Летом убирать то надо!!!!
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Водитель

59 минут назад
То, что снег будут вывозить сразу же, уже большой прогресс! Раньше, помню, эти снежные валы, высотой в человеческий рост, до весны вдоль дорог лежали
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Галина

сегодня, 10:09
Во всех «ведомствах» всегда все или хорошо, или замечательно. А раз так, то перемен к лучшему ожидать не приходится (((. Как будто живут на другой планете…
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Да

сегодня, 10:04
Почищена только середина дороги, проехать невозможно по городу. Спецтехники не видно вообще.
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