В Липецкой области прекратится снег и похолодает до -8

22 и 23 ноября территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления — погода ожидается преимущественно без осадков. 24 ноября с приближением теплого атмосферного фронта североатлантического циклона ожидается снег, днем с мокрым снегом, ночью усилится юго-западный ветер порывы местами будут достигать 15-20 м/с, в отдельных районах метель.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 и 23 ноября - 8-9 градусов мороза, что на 6-7 градусов ниже нормы, 24 ноября – 3-4 градуса мороза, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 ноября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -8 до -13 градусов, днем — от -3 до -8 градусов.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от -9 до -11 градусов, днем — от -5 до -7 градусов.



День 22 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998году – 29 градусов мороза.



