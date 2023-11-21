Погода в Липецке

25 минут назад

В Липецкой области прекратится снег и похолодает до -8

1 209
#похолодание
2
В Липецкой области прекратится снег и похолодает до -8

22 и 23 ноября территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления — погода ожидается преимущественно без осадков. 24 ноября с приближением теплого атмосферного фронта североатлантического циклона ожидается снег, днем с мокрым снегом, ночью усилится юго-западный ветер порывы местами будут достигать 15-20 м/с, в отдельных районах метель. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 и 23 ноября - 8-9 градусов мороза, что на 6-7 градусов ниже нормы, 24 ноября – 3-4 градуса мороза, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 ноября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -8 до -13 градусов, днем — от -3 до -8 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от -9 до -11 градусов, днем — от -5 до -7 градусов.

День 22 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998году – 29 градусов мороза. 

1 209
#похолодание
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Cветлана

21 минуту назад
Очень рада что наконец-то пришла Зима и выпал снег.
ответить
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
61
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

В Липецкой области днем до -7
#похолодание
1
В Липецкой области днем до -7

вчера, 17:00

Погода в Липецке
Синоптики: в Липецке может выпасть пятая часть месячной нормы осадков
#снегопад
15
Синоптики: в Липецке может выпасть пятая часть месячной нормы осадков

вчера, 09:37

Погода в Липецке
Южный циклон принесет в Липецкую область снег
#погода
17
Южный циклон принесет в Липецкую область снег

19.11.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до -5
#Погода
4
В Липецкой области сухо и до -5

18.11.2023 16:37

Погода в Липецке
В Липецкой области похолодает до -4
#похолодание
3
В Липецкой области похолодает до -4

17.11.2023 17:21

Погода в Липецке
В Липецкую область «минусовые» температуры придут днем
#похолодание
4
В Липецкую область «минусовые» температуры придут днем

16.11.2023 17:00

Погода в Липецке