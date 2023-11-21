Общество
9 минут назад
Евгения Уваркина: «Мы не можем поставить оценку «хорошо» подготовке города к зиме»
Глава Липецка раскритиковала ресурсные организации и управляющие компании по началу подачи тепла жителям Липецка.
Сегодня на сессии Липецкого горсовета, где обсуждали вопрос готовности муниципалитета к зиме, глава города Евгения Уваркина невысоко отозвалась о благостном докладе своего заместителя Ирины Вербецкой, сосредоточившейся на цифрах: залатанных «управляшками» кровлях и отремонтированных энергетиками трубах и котельных.
— Мы не можем поставить оценку «хорошо» подготовке к зиме ни ресурсным организациям, ни управляющим компаниям, — резюмировала отчет вице-мэра Евгения Уваркина.
По словам мэра, отчеты УК по подготовке к зиме, которые получает городской департамент ЖКХ, носят декларативный характер. Фактическую готовность к началу отопительного сезона показывает сама жизнь. У мэрии к УК есть много вопросов, поскольку «жалоб населения в начале этого отопительного сезона было больше, чем в прошлом году».
— Мы четко понимаем, что обращения жителей объективны. Мы с сожалением констатируем факт худшей готовности к зиме со стороны РСО и УК, несмотря на проделанную ими работу. Были неоднократные отключения тепла у потребителей после запуска. Были случаи повторного запуска отопления после того, как УК по вынужденным причинам сливали теплоноситель из всей системы.
Евгения Уваркина назвала недопустимым то, что жители некоторых домов только в ЕДС за год оставляют по 30 и больше жалоб на одни и те же проблемы: холод в квартирах, протекающие кровли и подтопления подвалов. «Ситуация далеко не идеальная. Нам рапортуют о том, что все сделано. Но это не так. Это формальный подход, свидетельство некачественного отношения к своим обязанностям и ресурсных организаций, и управляющий компаний. Проблемы и там, и там».
Глава Липецка подчеркнула, что ЕДС работает в том числе и как база данных. Департамент ЖКХ еженедельно анализирует все поступившие жалобы. В итоге мэрия составила антирейтинг УК по количеству и по характеру жалоб горожан. Чтобы встряхнуть лидеров этого списка, Евгения Уваркина по понедельникам собирает комиссию с участием представителей энергетиков и трех ассоциаций управляющих компаний, где разбирают самые вопиющие случаи.
— Мы вынужденно собрали эту комиссию, чтобы решать проблемные вопросы. Мы договорились с Госжилинспекцией, чтобы с выездом на место проводить предметное разбирательство работы тех УК, на которые больше всего жалуются горожане. Мы взяли ситуацию на жесткий контроль. Наша задача — сделать все, чтобы впредь не допускать нарушений жилищных прав липчан.
— Мы не можем поставить оценку «хорошо» подготовке к зиме ни ресурсным организациям, ни управляющим компаниям, — резюмировала отчет вице-мэра Евгения Уваркина.
По словам мэра, отчеты УК по подготовке к зиме, которые получает городской департамент ЖКХ, носят декларативный характер. Фактическую готовность к началу отопительного сезона показывает сама жизнь. У мэрии к УК есть много вопросов, поскольку «жалоб населения в начале этого отопительного сезона было больше, чем в прошлом году».
— Мы четко понимаем, что обращения жителей объективны. Мы с сожалением констатируем факт худшей готовности к зиме со стороны РСО и УК, несмотря на проделанную ими работу. Были неоднократные отключения тепла у потребителей после запуска. Были случаи повторного запуска отопления после того, как УК по вынужденным причинам сливали теплоноситель из всей системы.
Евгения Уваркина назвала недопустимым то, что жители некоторых домов только в ЕДС за год оставляют по 30 и больше жалоб на одни и те же проблемы: холод в квартирах, протекающие кровли и подтопления подвалов. «Ситуация далеко не идеальная. Нам рапортуют о том, что все сделано. Но это не так. Это формальный подход, свидетельство некачественного отношения к своим обязанностям и ресурсных организаций, и управляющий компаний. Проблемы и там, и там».
Глава Липецка подчеркнула, что ЕДС работает в том числе и как база данных. Департамент ЖКХ еженедельно анализирует все поступившие жалобы. В итоге мэрия составила антирейтинг УК по количеству и по характеру жалоб горожан. Чтобы встряхнуть лидеров этого списка, Евгения Уваркина по понедельникам собирает комиссию с участием представителей энергетиков и трех ассоциаций управляющих компаний, где разбирают самые вопиющие случаи.
— Мы вынужденно собрали эту комиссию, чтобы решать проблемные вопросы. Мы договорились с Госжилинспекцией, чтобы с выездом на место проводить предметное разбирательство работы тех УК, на которые больше всего жалуются горожане. Мы взяли ситуацию на жесткий контроль. Наша задача — сделать все, чтобы впредь не допускать нарушений жилищных прав липчан.