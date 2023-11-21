Вчерашний снегопад был не только в радость детворе, но и создал немало проблем.

Мы спросили у горожан: «А вы пострадали из-за неубранного снега?» Лишь немногие на этот вопрос ответили отрицательно.



У большинства были проблемы. Кто-то упал, кто-то опоздал из-за не вовремя приехавшего автобуса, водители с трудом двигались по плохо расчищенным дорогам. Пострадали и курьеры — на велосипедах по тротуарам сейчас не наездишься, а заказов в плохую погоду только прибавляется. Были и такие, кто накануне вообще не решился выйти из дома, чтобы не нарваться на неприятности.