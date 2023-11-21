ПозиTиV

14 минут назад

А вы пострадали из-за неубранного снега?

160
#Говорит Липецк

Вчерашний снегопад был не только в радость детворе, но и создал немало проблем.

Мы спросили у горожан: «А вы пострадали из-за неубранного снега?» Лишь немногие на этот вопрос ответили отрицательно.

У большинства были проблемы. Кто-то упал, кто-то опоздал из-за не вовремя приехавшего автобуса, водители с трудом двигались по плохо расчищенным дорогам. Пострадали и курьеры — на велосипедах по тротуарам сейчас не наездишься, а заказов в плохую погоду только прибавляется. Были и такие, кто накануне вообще не решился выйти из дома, чтобы не нарваться на неприятности.
160
#Говорит Липецк

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
61
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

В Липецке обсуждают бюджет следующего года. На что в первую очередь стоит потратить деньги?
#Говорит Липецк
28
В Липецке обсуждают бюджет следующего года. На что в первую очередь стоит потратить деньги?

14.11.2023 12:26

ПозиTиV
Верите ли вы в потусторонние силы?
#Говорит Липецк
24
Верите ли вы в потусторонние силы?

31.10.2023 14:15

ПозиTиV
В каком городе страны вы хотели бы жить?
#Говорит Липецк
93
В каком городе страны вы хотели бы жить?

25.10.2023 10:01

ПозиTиV
«Торговый комплекс тут — как чирей на носу!»
#Говорит Липецк
103
«Торговый комплекс тут — как чирей на носу!»

17.10.2023 10:01

ПозиTиV
В вашем районе есть опасные деревья?
#Говорит Липецк
35
В вашем районе есть опасные деревья?

10.10.2023 10:50

ПозиTиV
Часто ли в вашем доме отключают воду или свет?
#Говорит Липецк
34
Часто ли в вашем доме отключают воду или свет?

03.10.2023 13:20

ПозиTиV