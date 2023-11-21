Происшествия
сегодня, 16:20
Как в анекдоте: столкнулись «Мерседес» и «Москвич»
Обошлось без пострадавших.
В Липецке на улице Студёновской сегодня днём произошло ДТП из анекдота: «Мерседес» «поцеловал» «Москвич».
По сообщению наших читателей, на дороге неудачно встретились дорогой «Мерседес E 53» с московскими госномерами и старенький липецкий «Москвич-2141».
ДТП обошлось без пострадавших.
По сообщению наших читателей, на дороге неудачно встретились дорогой «Мерседес E 53» с московскими госномерами и старенький липецкий «Москвич-2141».
ДТП обошлось без пострадавших.
Автопром из СССР
Александр добрый
Понятно
Теперь
Игорь Михайлович
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