Происшествия

сегодня, 16:20

Как в анекдоте: столкнулись «Мерседес» и «Москвич»

6 1281
#ДТП
1

Обошлось без пострадавших.

В Липецке на улице Студёновской сегодня днём произошло ДТП из анекдота: «Мерседес» «поцеловал» «Москвич».

По сообщению наших читателей, на дороге неудачно встретились дорогой «Мерседес E 53» с московскими госномерами и старенький липецкий «Москвич-2141».

ДТП обошлось без пострадавших.
6 1281
#ДТП
1

Комментарии (6)

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Автопром из СССР

9 минут назад
У москвича краску содрали и ели заметная вмятины. А у Мерина - фара, крыло и бампер.
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Александр добрый

17 минут назад
Приехал дань собирать?
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Понятно

20 минут назад
2141 моя первая машина на 19 летие.
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Теперь

42 минуты назад
Мерсиденец не разсплатится за раритет.
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Игорь Михайлович

46 минут назад
2141, не старый еще, вот если бы с 402 столкнулся, тогда беда.
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65+

48 минут назад
Кто круче ,у кого крепче броня .
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